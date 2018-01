Rekordhøye priser på kongekrabbe

– Prisene har økt jevnt hvert år, kan du si. Det utslagsgivende har vært eksporten av levende krabbe. Vi har sett en voldsom utvikling spesielt de fem siste årene, sier Lars-Jøran Wickstrøm.

Han er en av fiskerne i Øst-Finnmark som nyter godt av de rekordhøye prisene, der fiskere nå får 180 kroner kilo for kongekrabben. Likevel tror Wickstrøm prisene nå har nådd en smertegrense.

– Det får jo være måte på hvor mye de kan betale, smiler Wickstrøm.

Fisker Leif-Jøran Wickstrøm tror kongekrabbeprisene har nådd toppen. Foto: Privat

For ti måneder siden lå kiloprisen på rundt 165 kroner per kilo. Så sent som i 2014 lå prisen på under 100 kroner.

Sender krabber til Asia

Og det er ikke bare fiskerne, men også eksportørene, som nyter godt av de høye prisene. Selskapet Cape Fish i Nordkapp sender nå levende kongekrabbe med direktefly fra Lakselv til Asia.

– Det avspeiler jo litt av det markedet er villig til å betale for produktet. Så dette er positivt både for fiskerne og fiskekjøperne, forteller Bjørn Ronald Olsen i Cape Fish.

Det er ikke bare flyfrakten som gir gode priser. I Norge kan man fiske kongekrabbe store deler av året. I for eksempel Alaska og Russland reduseres fangsten av kongekrabbe, forklarer Olsen. Det gjør vilkårene for et selskap som Cape Fish gode.

Eksporten av levende krabbe er utslagsgivende for de gode prisene på kongekrabbe nå. Her pakker Alma Arlikevičienė kongekrabber som skal fraktes fra Porsanger til Korea i 2016. Foto: Allan Klo / NRK

Håper på mer

Men vil de høye prisene holde seg oppe på dagens høye nivå? Kan det til og med være mulig med salg av enda mer kongekrabbe enn i dag? Det tror Sten Ivar Siikavuopio ved forskningsinstituttet Nofima.

– Jeg tror nok både eksportørene og fiskerne kan leve av dagens priser. Men klart vi skulle ha ønsket oss enda mer krabbe. Så vi krysser fingrene for at båtene begynner å levere enda mer kongekrabbe til Finnmark, sier Siikavuopio.

Sten Ivar Siikavuopio (til høyre) er forsker ved Nofima og håper kongekrabbefisket tar ytterligere av. Siikavuopio her avbildet sammen med kollega Tor H. Evensen ved en tidligere anledning. Foto: Marit Rein

– Bra for rekrutteringen

Fordelene med de høye krabbeprisene er flere. Fisker Lars-Jøran Wickstrøm mener prisene har ført til en økt rekruttering av yngre fiskere.

– Der har vi sett en veldig fin utvikling, spesielt her i Øst-Finnmark. Dette har med kongekrabben å gjøre. Den har gjort det enklere økonomisk for dem som vil satse som fiskere, mener Wickstrøm.

