Rekker ikke å stemme: – Folk her er forbanna

Lørdag og søndag morgen har ikke ferga fra øya Ingøy i Finnmark gått.

Konsekvensene er at folk som har hytte på øya sannsynligvis ikke rekker stemmelokalene som ligger på fastlandet.

Åge Flaten i grendelaget på Ingøy sier at båten går nå i kveld, men at de som skal til Alta og Hammerfest ikke kommer til å rekke valglokalene før stengetid.

Selv skal han til Havøysund, og kommer til å rekke åpningstiden der..

– Folk er forbanna her, sier Flaten på telefon fra ferga.

Han sier det er 3–4 personer som skal til Hammerfest og 5–6 personer som nå er på vei inn til Alta i Finnmark. De kommer ikke til å rekke valglokalene.

– Folk skal stemme, rekke jobben, og unger skal på skole.

Han sier at de er klar over at de bor på en værutsatt rute, og er vant med dårlig vær.

– Båten kom helt fram til moloen på øya i går, men snudde femti meter fra kaia. Skipperen er suveren i sin post, men jeg vet ikke. Det er frustrerende, sier Flaten.

Foto: Google

Flere til Hammerfest og Alta

Ifølge daglig leder i Boreal Sjø, Steinar Mathisen, så er det uværet som har ført til at ferga har vært innstilt i går og i morges.

– Ifølge befolkninga på Ingøy så har det ikke vært så dårlig vær, at det var fornuftig med innstilling av ferga.

– Kapteinen ombord er suveren i sine avgjørelser, sier Mathisen.

Det bor mange hytteboere på Ingøy i Finnmark, som har sine hjemkommuner i Hammerfest, Alta og Havøysund. Foto: Allan Klo

Kan ikke utvide åpningstider

Det er ifølge valgforskriftene heller ikke anledning til å utvide åpningstidene for valglokalene, selv for folk som kommer seint.

Ifølge valghåndboka for 2017, så skal dørene til valglokalet åpnes og stenges på nøyaktig de tidspunkter som valgstyret har fastsatt.

Alle som er møtt frem ved valglokalet før stengetid, gis anledning til å stemme, men det er svært viktig å påse at ingen velgere slipper inn i valglokalet etter stengetid.

Slike tilfeller fører ofte til formelle klager til departementet, ifølge håndboka.