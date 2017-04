Reinen er i så dårlig forfatning at skuterkjørere nå må holde seg unna populære områder

RAMMES: -Vi er klar over at folk blir negativt ramma av slike stengninger, sier seksjonsleder ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, Christer Michaelsen. Foto: Bård Wormdal

– Det er fortsatt prekært for reinflokker i kystområdene, og også for dem som er inne på vinterbeite, sier Christer Michaelsen, som er seksjonssjef ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark.

Han mener det derfor er helt nødvendig med begrensningene i skutertrafikken.

Reinflokker over hele fylket har vanskeligheter med nok mat. En vinter med uvanlig mange mildværsperioder har ført til flere lag med is, og reinen klarer ikke å komme ned til bakken for å beite.

Flokkene har derfor flyttet til kysten, der de til gjengjeld har møtt på mye nysnø. Det betyr at veldig mange rein både på innlandet og på kysten er i dårlig forfatning, tross mye foring.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Skuter-begrensningene rammer områder ved Skaidi, Ifjord og sørsiden av Varangerfjorden.

Dyrevelferd viktigst

Mange simler er drektige og reinflokkene trenger ro.

– Hvor vanskelig er det å ta bestemmelse om stengning av skutertrafikk?

– Det er jo klart at det er folk som blir rammet negativt av ei slik stengning. Men på samme tid så er samfunnsinteressene knytta til reindrift i veldig mange tilfeller stor.

– Det er snakk om veldig mange dyr. Du har det dyrevelferdsmessige, og det er selvfølgelig store næringsinteresser, sier Michaelsen.

BEGRENSNINGER: Det er store begrensninger på skuterkjøring i populære utfartsområder. Foto: Sigve Nedredal / NRK

Fylkesmannen er i ferd med eller har begrenset eller stengt skutertrafikken i Kvalsund, Lebesby, Tana og Nesseby.

Områdene er Repparfjord-området, fra Ravsbotn, halvøya, sørover mot Saraby og også innover mot Skaidi, innerst i Laksefjorden, Ifjordfjellet mot Tana og sørsiden av den innerste delen av Varangerfjorden mot finskegrensa.

Ifølge avisen Finnmarken er det reaksjoner i Nesseby etter at løypene har blitt stengt. Blant annet mener ordfører Knut Store at løyper er stengt der det ikke er rein.

KRITISK: Ordfører i Nesseby Knut Store begrensningene i skuterkjøring er gått for langt. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kan forlenge sesongen

Til avisa sier reineier Iver Per Smuk at ordføreren uttaler seg på sviktende grunnlag.

I dag er det befaring i området med helikopter for å få eksakt kunnskap om hvor reinen er.

Den ordinære skutersesongen er over 5. mai. Fortsatt er det mer snø enn i et normalår. Det kan bety at sesongen forlenges for enkelte skuterløyper. Alt avhenger av hvor raskt snøsmeltingen går, opplyser Fylkesmannen.