Rein og sau flykter fra varmen - blir påkjørt i tunnelene

– Vi får meldinger fra hele Nord-Norge om mye beitedyr langs veiene. Det er både sau og rein som trekker inn i tunneler på grunn av varmen, sier avdelingsdirektør for vei- og transportavdelingen i Statens Vegvesen, Tore Lysberg.

For mens folk i landsdelen har kunnet juble for en av de varmeste julimånedene noensinne, betyr dette også farlige forhold for beitedyr. Disse trekker ned mot sjøen og i områder der det ofte er mye trafikk, spesielt i juli og august. Tunneler er steder der folk bør være ekstra på vakt, understreker han.

Juli og august er månedene med mest trafikk på veiene, noe som ifølge Statens Vegvesen gir seg utslag i flere ulykker. Foto: Allan Klo/NRK

Meldinger om beitedyr på vegen kommer inn fra hele Nord-Norge. Fredag i forrige uke kolliderte en MC-fører med en sau inne i Sjonstitunnelen på fylkesvei 17 i Rana kommune på Helgeland. I Finnmark ble det mandag denne uka rapportert om reinsdyr inne i Øksfjordtunnelen.

Farligst ved tunnelåpninger

– Dyrene legger seg ned og de legger seg mot rekkverk. Det er spesielt ved tunnelåpninger at man bør være oppmerksomme. Kommer man over dyr som har tatt tilhold på slike steder, kan det være greit å stoppe opp og sette på nødblink for å varsle andre, sier Lysberg.

Avdelingsdirektør hos Statens Vegvesen, Tore Lysberg: – Vi får meldinger fra hele Nord-Norge om mye beitedyr langs veiene. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

44 registrerte dyrepåkjørsler

Politiet forteller om en rekke varslinger de siste ukene.

– Bare siden 10. juli har vi registrert 44 påkjørsler av rein og sau, sier leder i reinpolitiet, Inger Anita Øvregård.

Og legger til:

– Det er høye tall som kommer på toppen av 40 andre innmeldinger av døde dyr. Dette er rein og sau som er funnet langs veien, kanskje med brukne bein eller andre skader, sier hun.

Leder i Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård. Foto: Andre Bendixen / NRK

Gjeteplikt

– Stilles det ekstra krav om gjeteplikt i perioder med økte antall beitedyr langs veiene?

– Nei, dette går innenfor den normale gjeteplikten. Når politiet får inn meldinger om rein i tunneller, tar vi kontakt med det aktuelle reinbeitedistriktet og ber de ta vekk disse dyrene, slik at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner, sier Øvregård.

Tunneler fungerer som tilfluktssted for rein og sau i varmen. Dette kan skape farlige situasjoner, spesielt i tunnelåpningene, som her ved Stallogargotunnelen i Kvalsund. Foto: Allan Klo

Hvert år blir et stort antall dyr drept på vegene. Trafikanter er pliktige til å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst. Hvis det er snakk om beitedyr eller storvilt, og det ikke er mulig å yte god nok hjelp, skal politiet eller eier varsles.