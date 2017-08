Refleksvesten kan redde liv i skogen også

Tenk deg at du er på fjelltur. Du er uheldig og går deg bort, eller du har et uhell og blir liggende skadet i terrenget uten mulighet til å komme deg videre. Søkemannskaper passerer nær deg, og helikopter passerer over deg.

Men du blir ikke funnet.

Slik starter det ferskeste innlegget til Hovedredningssentralen.

Målet er å gjøre turgåere og jegere som nå er på vei ut i høstfjellet bevisst på at en liten refleksvest kan være med på å redde liv.

Person i terreng sett igjennom nattkikkert. Til venstre uten refleksvest, til høyre med. Foto: Birger Kjølberg/NRK

Synes fra mange kilometers avstand

I fjor bisto Røde Kors mennesker i nød 1641 ganger, som blir gjennomsnittlig fire redningsaksjoner hver dag.

– Dersom man går seg bort eller har behov for assistanse, kan en refleks eller fargerike klær gjøre jobben mye lettere for redningsmannskapene, sier Ole Gladsø som er leder i landsråd hjelpekorps i Røde Kors.

Han påpeker at det er viktig å gjøre seg synlig og finne et sted hvor man har oversikt selv mens man venter på hjelp. Da synes man mer. Med en lommelykt eller refleks kan man bidra til å bli funnet raskere.

Én sveip med hodelykten fra søkemannskapet kan være nok til at en person med refleks blir funnet.

– Kombinert med å gjøre seg synlig bør man også forsøke å oppholde seg i åpent område, råder Gladsø.

Bli med Forsvaret på en demonstrasjon av luftsøk.

En del av utstyret på tur

Aksel Emanuelsen som er leder for Jeger- og Fiskerforbundet i Pasvik sier jegere har blitt flinke til å bruke klær med mye farge for å være sikrere på hverandre. Å i tillegg ta med refleksvesten på jaktturen, er noe de fleste ikke tenker over, tror han.

Aksel Emanuelsen planlegger å ta med refleksvesten i tursekken fremover. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Jeg har aldri tenkt på at refleksvesten har noe å gjøre med friluftsliv, men nå som jeg hører om det, så synes jeg at det er en kjempegod idé, sier Emanuelsen.

Emanuelsen vil oppmuntre «alle» til å ta med refleks ut i villmarka, og akter å ha med vest selv fremover også.

– Det fine med refleksvest er at den veier ingen ting og får enkelt plass i sekken med øvrig turustyr. Det blir akkurat som å ha med redningsvest når man er i båt. Man har den ikke med fordi man skal bikke med båten, men det er en sikkerhet dersom det skulle gå rundt.