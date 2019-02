Reddet mann ut av bil – blir kalt veiens helter av brannsjef

Kollegaene Lillianne Boberg og Pekka Lanko kjørte fredag ettermiddag med et last fra Hammerfest da de oppdaget at en bil hadde kjørt utfor veien.

I motsatt kjørefelt kom en tredje yrkessjåfør. Også han stoppet opp.

– Da vi gikk ut av lastebilen så jeg at det var noen i bilen. Jeg sa til Pekka at vi måtte gå og redde ham, sier Lillianne Boberg.

I bilen satt Dan-Martin Kvalheim og trykket desperat på bremsepedalen for at bilen ikke skulle forsvinne ut i dypet.

De tre yrkessjåførene tenkte raskt. De satte lastebilene sine slik at de fikk sikret bilen ved hjelp av stropper.

Pekka Lanko gikk deretter ned for å berge Kvalheim ut av bilen.

– Jeg gjorde bare det vi alle må gjøre når sånne ting skjer. Vi har aldri så dårlig tid at vi ikke kan hjelpe til, sier Pekka.

Pekka Lanko og Lillianne Boberg er glad de også blir satt pris på. – Jeg vet vi noen gang kan være irriterende på veiene, men vi gjør stort sett det beste vi kan, sier Lanko. Foto: LILLIANNE BOBERG / privat

Berømmer yrkessjåførene

Brannsjef i Hammerfest brann og redning, Arne Myrseth, sier de tre lastebilsjåførene gjorde en ekstremt god jobb med å redde sjåføren og bilen.

– Dette er en yrkesgruppe som har fått mye tyn i det siste, og jeg har virkelig lyst til å skryte av dem. De gjorde alt riktig, sier Myrseth.

Da brannvesenet var kommet til stedet var det minimalt de måtte gjøre.

– Disse to personene som kom til, gjorde en forskjell i går, sier han.

Brannsjefen forteller at det var flere biler som hadde kjørt forbi uten å stoppe. Han tror årsaken kan være at det var vanskelig å få øye på den havarerte bilisten.

– Når man sitter litt høyere opp i terrenget slik disse tre gjorde, var det lettere for dem å se bilen som lå i grøfta. Så her er det ingen syndebukker – bare helter, sier Myrseth.

Her hjelper Pekka Lanko Dan-Martin Kvalheim ut av bilen. Foto: Lillianne Boberg / privat

Takker på Facebook

Dan-Martin Kvalheim sier til NRK at han er ubeskrivelig takknemlig for hjelpen han fikk av både de tre yrkessjåførene og brannvesenet, som senere kom til stedet.

Han viser til kommentaren på Facebook som lyder slik:

«Ord blir fattige i en slik situasjon! Men æ e ubeskrivelig takknemlig for innsatsen de 3 sjåføren her viste da æ sto hjelpelaus I skråninga. ❤️ Håpe de 3 forstår kor takknemlig æ e ❤️ å en stoooor takk til Pekka som sikra bilen og hjalp mæ opp ❤️»

– Det gjør meg rørt at både brannsjefen og Dan-Martin er så takknemlig for det vi gjorde, sier Pekka Lanko.