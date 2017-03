Reagerer på bildebruk av elever på nett

Som NRK omtalte i forrige uke, har elevene i Vadsø opplevd vold og trusler på skolebussen det siste halvannet året.

På ulike nettsider og i sosiale medier går debatten om dette er innvandrerbarn.

På nettsiden Document.no, hevdes det at dette er et "importert problem". Blant annet har de i samme sak brukte et usladdet bilde de har hentet fra Facebook av en klasse på barneskolen i Vadsø.

Foreldrene NRK har pratet med, beskriver episoder som slåsskamper, biting, kasting av mat på hverandre, mobbing og drapstrusler fra medelever. Ungene kommer gråtende hjem fra skolebussen, og flere foreldre lar ikke barna bruke transporttilbudet. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Reagerer på bildebruk

Dette får kommunepolitiker for Miljøpartiet de Grønne, Farid Shariati til å reagere. Til avisa iFinnmark sier han at ulike nettsteder og debattanter angriper unge i Vadsø og svartmaler kommunen.

Nå etterlyser Shariati klarere standpunkter fra sine politikerkolleger.

– Vi politikere må være vare på at de tingene vi her diskuterer kan bli snudd og vendt på av andre. Derfor må vi ha en strategi for når det blir utnyttet. Hvordan skal vi ivareta dem som havner i skuddlinja, i dette tilfellet skolebarna i Vadsø, spør Shariati.

– Ville vise hvordan en skoleklasse ser ut

NRK har vært i kontakt med redaktør for nettstedet document.no, Hans Rustad. Han svarer via e-post hvorfor nettstedet har brukt bildet:

«Det er alltid et spørsmål om hvor langt man skal gå. I dette tilfelle var det spørsmål og insinuasjoner om hvem som sto bak. Oppfører unger i Vadsø seg slik? Politivakt på skolebusser? Det lød utrolig.

Vi valgte å publisere bildet fordi det forteller om hvordan en skoleklasse i Vadsø anno 2017 ser ut. Den er mangfoldig. Via Facebook ble det opplyst at mobberne var både norske og ikke-norske. Ville det ikke vært bedre å være åpne om hele storyen? Så hadde vi sluppet diskusjonen om dekningen?», skriver Rustad.

Kommunepolitiker i Vadsø for Miljøpartiet de Grønne, Farid Shariati. Foto: NRK

Mobbesaken opp i formannskapet

Torsdag skal formannskapet i Vadsø diskutere mobbing på skolen og skolebussen.

Skolen har tidligere avvist spekulasjonene om at det er de utenlandske barna som lager mest bråk.

Shariati mener kommunens politikere må spørre skolen om den har en plan også for det som skjer på internett.

Foto: Sladdet skjermdump fra document.no

– Skolen har en plan

Ordfører Hans-Jakob Bønå (H) sier han ikke har noen problemer med å ta sterkt avstand fra dette.

– Men man må ikke prøve å starte en politisk diskusjon hvor man konkluderer med at det for eksempel må mer lærekraft til, eller mer ressurser til skolen. For det vet vi ikke nok om.

Bønå er derimot sikker på at skolen har en plan for hvordan de skal ta vare på barn som blir hengt ut på nettet og uforskyldt havner i skuddlinja.

– Vi kan godt spørre skolen om dette, men jeg er ganske sikker på at vi får et svar som er ganske entydig, og det er at det har de, sier Bønå.