Reagerer på at «Hjeltnes-kvoten» tas fra kystfiskerne

– Det er helt urimelig at kystfiskeflåten må gi fra seg råstoff til den nye distriktskvoten, mener Jan Olsen, andrekandidat til Stortinget for Finnmark SV.

3000 tonn ekstra torsk er satt av til fiskeindustrien i Lebesby og Gamvik, der TV-kjendis og investor Arne Hjeltnes nå starter opp filetfabrikk.

Jan Olsen mener det er trålerne som burde gitt fra seg fisken til den lokale industrien.

– Trålflåten er skjermet fra å bidra til kvoten. Det er uforståelig når vi vet det fra før av er satt av 65.000 til 70.000 tonn for slike formål, sier Olsen, som mener det er trålernes kvote det heller burde tas fra.

Arne Hjeltnes sier «Finnmark Fisk» ønsker å lage en topp moderne fabrikk som skal levere fisk som verden har lyst på, og som skal være en merkevare fra Finnmark. Foto: Allan Klo

Gir 3000 tonn

Regjeringen har altså foreslått å ta 3000 tonn torsk fra totalkvoten. Det betyr i praksis at kystflåten bidrar med to tredeler av den nye distriktskvoten.

Da den nye kvoten ble lansert i juni, ble den presentert som en håndsrekning til nystartede Finnmark Fisk AS i Mehamn – et selskap der TV-kjendis og Høyre-politiker Arne Hjeltnes er daglig leder og deleier.

Det Jan Olsen litt spissformulert kaller «Hjeltnes-kvoten» skal gjelde både Gamvik og Lebesby kommune i Finnmark, og alle foredlingsbedriftene skal i prinsippet nyte godt av den ifølge regjeringa.

Man regner med at kvoten i seg selv vil gi 50 helårige arbeidsplasser.

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Ronny Berg, mener det blir feil å ta fra trålerne. Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

– Vil ikke straffe uskyldige trålere

Ronny Berg er statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, og mener det ikke er grunnlag for å straffe de trålerne som har leveringsplikt.

– Det vil være helt håpløst å ta fra noen konkrete trålere, når de ikke har gjort noe som tilsier at de skal miste deler av kvoten, sier Berg.

Olsen mener resonnementet ikke holder vann.

– Det er vel ingen av kystfiskerne som heller har gjort noe galt, spør han retorisk.

Berg mener også han har Stortinget bak seg når han ikke vil ta fra trålerne.



– For ikke lenge siden diskuterte vi å ta fra trålerne, men det fikk vi ikke flertall for på Stortinget, sier han, og referer til Per Sandbergs forslag om å endre hele systemet for leveringspliktene, slik at kystflåten fikk mer, men til gjengjeld kunne trålerne levere hvor de ville.

Berg mener utspillet fra SV-politikeren er ren og skjær populisme.

– I 2012 prøvde de selv å stramme inn leveringspliktene, men da de så konsekvensene valgte de å legge det bort. Nå er det valgkamp, og da kommer de med slike populistiske utspill. Jeg synes det er merkelig at de ikke gjorde noe selv når de kunne, sier statssekretæren fra Frp.