Randi ble slått ned på jobb i Nav: «Det må du bare tåle», var tilbakemeldingen

– Jeg synes det er trist at folk mener jeg må at tåle å bli slått fordi jeg jobber på Nav. Det er vel ingen som forventer å bli slått ned på jobb, uansett hva slags yrke man har, sier Randi Østgaard.

En kvinne er tiltalt for å ha angrepet og slått Østgaard med knyttet neve tre ganger, skriver iFinnmark.

Angrepet skjedde ifølge tiltalen mens Østgaard var på jobb på Nav-kontoret.

I et åpent kommentarfelt hos iFinnmark uttrykker flere forståelse for kvinnen som slo Østgaard. Noen mener også at Nav-ansatte må tåle å bli slått ned på jobb.

Dette er noen av kommentarene i det åpne kommentarfeltet til nettavisa iFinnmark sin facebookside i forbindelse med nettsaken der en kvinne er tiltalt for å ha slått Østgaard mens hun var på jobb for Nav. Foto: Skjermdump

Slutter på grunn av hets

NRK har vært i kontakt med mannen som skriver at folk som jobber på Nav må tåle å bli slått. Han sier at han satte ting på spissen for å skape en diskusjon.

Mannen sier at han ikke mener folk skal bli slått ned på jobb, men at ytterligheter gjør at det er greit å bli slått ned.

Slike ytringer oppleves som belastende for Østgaard, som er leder for Nav i Alta, og hennes kolleger på kontoret.

– Vi opplever dette fra tid til annen, og det gjør noe med hele personalgruppa hos oss. Noen bytter jobb fordi de ikke orker å jobbe her lenger, sier Østgaard.

– Jeg tror flere går over streken i sosiale medier fordi vi har fått strengere regler og at vilkårene hos oss er innskjerpet, sier Østgaard. Foto: André Bendixen / NRK

Flere vold- og trusselsaker

En fersk rapport fra Nav viser at i 2018 opplevde Nav-ansatte her i landet vold og trusler 2339 ganger. Det er en økning fra året før, og nesten like mange saker som i toppårene 2015 og 2016.

– Vi er oppmerksomme på at slike hendelser kan være en belastning på de ansatte, sier fagansvarlig for arbeidsmiljø i Nav, Lotte Ekornes.

Nav har ikke statistikk over hvor mange som har sluttet på grunn av vold og trusler.

Selv om ytringer om at Nav-ansatte må tåle å bli slått ned på jobb ikke er en direkte trussel, er slike ytringer alvorlig, sier Ekornes.

– Vi har nulltoleranse for alt som heter sjikane og trusler mot våre ansatte. De skal ikke behøve å møte slike uttalelser når de er på jobb for å hjelpe folk.

Audun Fladmoe er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han sier at hatytringer ikke bare rammer enkeltpersoner, men hele gruppen som deler egenskaper med personen, som for eksempel Nav-ansatte. Foto: Svein Ommundsen / NRK

Kjedsomhet gir lav terskel

Ansatte som jobber i offentlige etater kan være ekstra utsatt for hatytringer, sier forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Audun Fladmoe.

– Vi vet at mange har lav tillit til Nav. Dersom et kommentarfelt som gjelder Nav allerede står i brann, er det lett for noen som er misfornøyd med etaten å slenge seg på og være spissformulert.

Noen ganger kan kjedsomhet og flokkmentalitet gjøre terskelen lavere for hva man skriver, mener Fladmoe.

– Man sitter og kjeder seg og fyrer av en salve. Så ser man noen andre som skriver noe drøyere, og da topper man det med noe som er enda drøyere igjen.

Hatytringer som ikke er direkte trusler og sjikane, og som dermed ikke er ulovlige, er likevel problematiske, sier forskeren.

– Folk reagerer ulikt på hatytringer mot grupper som for eksempel Nav. Noen kan føle en økt frykt og føle seg utrygge på jobb. Andre kan bli sinte og opprørte. Selv om ytringen gjelder kun én person på Nav, vil det ramme alle de ansatte som en gruppe.