– Det å skyte opp missiler utenfor Midt-Norge har militært sett ingen hensikt. Budskapet fra Moskva er derfor noe helt annet, sier Kjell Grandhagen, tidligere sjef for den norske etterretningstjenesten.

Granhagen mener budskapet er at russerne er misfornøyde med at Nato øver stort og omfattende i Norge. De er også misfornøyde med den økede amerikanske tilstedeværelsen i Norge.

Denne uken ble det kjent at Russland skal teste oppskyting av missiler i internasjonalt farvann utenfor kysten av Norge.

Selv om det er liten sannsynlighet for at missiltestingen utenfor Møre blir gjennomført, har Russland fortsatt planer om testing utenfor finnmarkskysten neste uke.

Russiske missiltester utenfor norskekysten Ekspandér faktaboks Den russiske marinen gjennomfører skarpskytingstester i Norskehavet fra og med torsdag til lørdag. Testene skal skje utenfor Trøndelags- og Møre-kysten – delvis i det samme området som Nato-øvelsen «Trident Juncture» foregår.

Missiltesten utenfor kysten av Finnmark skal foregå neste uke, fra tirsdag 6. november til fredag 9. november, mellom klokken 05 og 19, har Avinor fått opplyst fra russisk luftfartsmyndighet.

– Ikke normalt

Grandhagen sier at disse øvelsene foregår i internasjonalt farvann, og dermed er helt legitime. Men om de er kloke og fornuftige er et annet spørsmål.

Missiltestingen utenfor norskekysten skaper en spent situasjon mellom nabolandene, og det kan potensielt oppstå farlige situasjoner.

– Vanligvis skyter Russland opp sine raketter i Barentshavet utenfor kysten av Kola. Det at man trekker denne aktiviteten lenger vest er ikke normalt, sier Grandhagen.

Samtidig mener han at det er mindre provoserende at man skyter opp disse rakettene utenfor Finnmarks-kysten enn at man flytter denne aktiviteten ned i Trøndelags-området.

– Kan dette ende med en militær konfrontasjon mellom Nato og Russland?

– Nei. Her er man ansvarlige på begge sider, og alle parter forstår alvoret i dette, sier Grandhagen.

Operatør i Etterretningsbataljonen under øvelse Trident Juncture. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

«En komplisert situasjon»

Den pensjonerte e-sjefen sier Russlands gjennomføring av sine missiltester «skaper en komplisert situasjon».

Grandhagen trekker fram at det russiske militæret de siste årene har vært langt mer nærgående overfor Nato-fartøyer og fly i Østersjøen og Svartehavet.

– I internasjonalt farvann kan hvem som helst drive denne type virksomhet. Det er legalt å gjøre dette, og ikke i strid med internasjonal lov. Men det er kanskje ikke klokt og fornuftig, sier Grandhagen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriver i en e-post til NRK at det er helt vanlig at Russland driver med militær aktivitet i våre nærområder, også under øvelse der allierte land deltar.

Bakke-Jensen sier videre at det er bra at de russiske øvelsene blir varslet, og at norske myndigheter følger med på aktiviteten.

– Forholdet blir ikke skadet

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen mener det er et problem at Russland velger å skyte opp raketter utenfor norskekysten.

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen. Foto: Amund Trellevik/NRK

Likevel er han trygg på at det norsk-russiske samarbeidet ikke blir skadet.

– Det som er viktig for Norge er at vi som en Nato-alliert kan øve sammen med våre allierte. At russerne skyter raketter i området der får vi bare leve med, men jeg er trygg på at dette ikke får noen konsekvenser for det norsk-russiske samarbeidet, sier Rafaelsen.

Grandhagen mener det sivile folk til folk-samarbeidet i nord er viktig i en krevende tid.

– Men Russland må opptre som en rasjonell aktør for å få dette til. Det er ikke greit at en stormakt opptrer slik Russland har gjort i Ukraina, og det må klart formidles, sier Grandhagen.