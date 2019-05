Politimesteren i Finnmark: – Må regne med at det i tilfeller tar tid før vi kan være på stedet

– Det er dypt tragisk at ambulansepersonell som er på stedet må vente så lenge før de kan begynne å arbeide, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Lørdag 27. april måtte ambulansepersonell i Mehamn vente i over 40 minutter for å gi nødhjelp til Gísli Thor Thorarinsson. Han døde av blodtap etter å ha blitt skutt i låret av sin halvbror.

Politiet måtte sikre stedet før ambulansearbeiderne kunne gå inn. De brukte 53 minutter på å komme til stedet, fordi de måtte rykke ut fra nabobygda.

– Jeg kan ikke trekke slutninger om akkurat denne saken, men den er en påminnelse om hvor viktig det er å ha lokal beredskap på både små og store steder, mener Vedum.

Allerede i fjor tok Vedum opp beredskapssituasjonen i nettopp Mehamn i Stortinget. Da levde innbyggerne i frykt etter voldshendelser hvor politiet ikke rykket ut.

Han mener regjeringen må gi mer penger til politidistriktene for å sikre tilstrekkelige ressurser og god grunnberedskap.

– Vi må bygge ut den lokale beredskapen og ikke sentralisere mer, mener han.

Leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, mener regjeringen må tilføre flere ressurser til politiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Feilslått kritikk

Både Ambulanseforbundet i Delta og Politiets fellesforbund sier at politiet generelt er sist til et åsted. De mener det har sammenheng med politiets ressurser og at situasjonen har blitt verre etter den såkalte nærpolitireformen.

Justis- og beredskapsdepartementet viser til Politidirektoratet i saken.

Politidirektoratet viser til Finnmark politidistrikt, fordi det er den enkelte politimester som har ansvar for ressurssituasjonen i sitt distrikt.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, sier at deres oppdrag er å bruke de ressursene de har tilgjengelig på en best mulig måte for samfunnet.

Hun mener det er feil å kritisere nærpolitireformen i denne sammenhengen, og sier at politiet i Finnmark har samme beredskap som før.

– Vakt og beredskap krever store ressurser, og det er ikke realistisk å se for seg en vesentlig forbedring av beredsskapssituasjonen i Finnmark, sier hun.

Politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, sier at man må ha et realistisk forhold til hvor stort landet er. – Politiet kan ikke være overalt bestandig, og vi har ikke utømmelig med ressurser. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

Politimesteren påpeker at det stilles andre krav til beredskap for ambulansen enn det politiet har – blant annet kortere responstid. Finnmark politidistrikt oppfyller disse kravene.

– Vi må ha et realistisk forhold til at Finnmark og Norge er stort, og vi har spredt bosetting. Vi må regne med at det i en del tilfeller vil ta noe tid før vi kan være på stedet, sier Hætta.

Ventetiden hadde ikke betydning

I Mehamn fulgte ambulansearbeiderne prosedyrene i skarpe oppdrag, som sier at de av hensyn til egen sikkerhet må vente på politiet i uavklarte situasjoner.

– Vi var i løpende kontakt med politiet, og ville vært på skadestedet i løpet av 30 sekunder med lege og ambulanse når stedet var klarert, sier enhetsleder ved ambulansestasjonen, Inge Nygård.

Ifølge politimester Hætta hadde ambulansearbeidernes ventetid ikke noen betydning i denne situasjonen. Hun opplyser tirsdag kveld om at obduksjonsrapporten viste at offeret døde raskt som følge av blodtapet.

– Sannsynligvis et par minutter etter å ha blitt skutt. Vi vet ikke hvor lang tid det tok fra skuddet ble avfyrt til politiet ble varslet.

Det ble forsøkt gjenopplivning på stedet, men mannen ble erklært død etter å ha blitt fraktet til sykestua.