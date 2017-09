Politimesteren forsøkte å felle Finnmark Dagblad i PFU, men fikk ikke medhold

Tirsdag kunne Finnmark Dagblad blitt felt for femte gang i Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta klaget inn avisen etter en kommentar redaktøren skrev i juni, der han spør om politimesteren tror hun er sjef for New York.

I kommentaren skrev Reginiussen at «der mediene tidligere kunne kontakte lensmann, etterforskningsleder eller påtaleansvarlig, bygger politimester Ellen Katrine Hætta nå opp en mur mot mediene».

Bakgrunnen er at flere av avisens ansatte har fått opplyst at etterforskingsledere og lensmenn har fått beskjed om å ikke uttale seg til media, og at all kommunikasjon skal gå via politimesterens pressekontakter.

– Vi ville si ifra om at vi ikke synes det er ok å få tilsendt e-post med sitat fra en eller annen person i politiet som vi ikke har snakket med, som erstatning for intervju der man kan stille oppfølgingsspørsmål, sier redaktør Arne Reginiussen til NRK.

Redaktør i Finnmark Dagblad, Arne Reginiussen, sier de oftere og oftere opplever at kontakten med politiet har blitt sluset gjennom pressekontaktene. Foto: Finnmark Dagblad

Pekte på fire brudd i VVP

Politimester Ellen Katrine Hætta kontret med å melde kommentaren inn til PFU, og anklaget avisen for brudd på fire punkter i Vær varsom-plakaten.

Ifølge Medier24, som har lest klagen fra Hætta, mente politiet at kommentaren inneholdt «en rekke påstander, premisser, feilaktige faktaopplysninger, kritikkverdige forhold og meningsytringer av såpass alvorlig karakter at Finnmark Politidistrikt ved PM Ellen Katrine Hætta burde blitt tilbudt samtidig imøtegåelse».

Videre i klagen spør politimesteren om «alle presseetiske kjøreregler skal kunne legges til side så lenge man publiserer under fanen «kommentar»».

- Jeg opplevde kommentarene og påstandene han kom med som urimelige, for jeg opplever selv at jeg stiller opp der jeg skal både i medier og i sosiale medier. Så vi opplevde omstendighetene problematiske, sier Hætta til NRK.

– For meg er det viktig at politiet er åpen og profesjonelle i forhold til mediene. Men det er ikke alle saker som hører hjemme på politimesterens bord.

Fikk medhold

Men PFU valgte altså å stå på Finnmark Dagblads side i denne saken. De mener kritikken har et konstaterende preg, men at det ikke er sterke beskyldninger som kommer fram. Utvalget mener kritikken var innafor, og nyhetsredaktør i Dagbladet, Frode Hansen, kaller det meningspåstander.

Leder i PFU, Alf Bjarne Johnsen, var tydelig på at man må forsvare avisens rett til å kommentere og mene noe.

– Vi er glad for at PFU har slått fast at det er anledning til å si ifra om hva vi mener om den nye praksisen, sier Reginiussen.

I sommer har politiet og redaktøren hatt et møte om situasjonen, og politimesteren opplevde møtet som positivt og godt. Hun håper de vil få et bedre samspill i tiden framover.