– Det har egentlig ikke skjedd noen ting, det har vært meget stille og rolig i Berlevåg og Båtsfjord i natt.

Det forteller operasjonsleder hos Finnmark politidistrikt, Bjørn Tormod Syvertsen.

Befolkningen i de to kommunene har vært isolert siden tirsdag morgen etter et fiberbrudd. Eneste mulighet for kontakt med andre er over satellittelefon.

Det har heller ikke vært mulig å ringe nødnummer. Derfor har politiet opprettet kommunikasjonspunkter ved Berlevåg lensmannskontor og Båtsfjord politistasjon der befolkningen kan ta kontakt.

– Vi har samband med politiet i Båtsfjord og Berlevåg, og samband til Kirkenes. Vi har også samband med brann, helse og politi om det er nødvendig, sier Syvertsen.

Omkring 3500 innbyggere i Berlevåg og Båtsfjord kommune er fortsatt uten telefon og mobilnett etter et fiberkabelbrudd natt til tirsdag.

Opprettholder beredskap

Fylkesmannen i Finnmark frykter for liv og helse for de rundt 3500 berørte, og har derfor høynet beredskapen.

– Fylkesmannen har også tilgang på nødnettet. Også rådmann eller ordføreren i Båtsfjord har nødnett-terminal, forteller operasjonslederen.

Politiet forteller at de opprettholder beredskapen i de to kommunene til reparasjonen av fiberkabelen i sjøen er utført. Det skal skje i løpet av dagen.

– Det er ikke bra at det ikke er telefonnett, hverken fastnett eller mobilnett. Men nødnettet er oppe og går, og de etatene som bruker det har ekstra beredskap. Det har etter forholdene gått veldig bra, sier Syvertsen.