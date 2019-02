Politiet stengte mobilnettet i Alta – trussel om at bombe kunne fjerndetoneres

Saken oppdateres

Telenor ble bedt om koble ned basestasjonene i Alta da bombegruppa skulle gå inn i flyet.

Årsaken til det var fordi det sto i trusselen til Norwegian at bomba kunne fjerndetoneres.

– Det var framsatt som et av faremomentene, sier operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Svein Erik Jacobsen.

Litt før klokken 22.00 ble mobilnettet slått på igjen i Alta. Da hadde nettet vært nede i under en time.

Politiaksjon ble iverksatt etter at et Norwegian-fly på vei til Alta mottok en bombetrussel via deres chattetjeneste.

Tidligere i ettermiddag ble en bombegruppe sendt til Alta fra Oslo med et Hercules-fly. Det er uklart hvor lenge flyplassen i Alta vil være stengt.

Varslet alle nødetetane

Avgjørelsen om å stenge nettet ble tatt i samråd med Nasjonal bistandsenhet. Det var i følge politiet ikke fare for liv og helse.

- Nødnettet var ikke på noe tidspunkt stengt ned, sier Jacobsen.

Operasjonslederen mener de hadde gjort en god vurdering før de ba Telenor koble fra mobilmastene i Alta.

- Alle offentlige nødetater som skal i innsats ble varslet, sier operasjonslederen, som legger til at det var et usikkerhetsmoment i forhold til hvor lenge nettet var nede.

- Det kunne sikkert vært gjort bedre, men ting går fort og raskt. Vi mener at vi har gjort det på en sikker og forsvarlig måte, sier operasjonslederen.

– Svært sjelden

Det er ikke ofte at dekningsdirektøren i Telenor får en slik anmodning fra politiet.

– Nei, dette er svært sjeldent. Det er i hvert fall sjeldent i det omfanget som vi gjør nå. Men på grunn av topografien til Alta blir det vanskelig å ta et lite område uten å legge ned mange basestasjoner, sier Bjørn Amundsen.

Kritisk til politiet

Arthur Rubach var en av passasjerene på Norwegian-flyet. Han er en pensjonert marinejegeroffiser, og han mener det var uheldig at politiet ikke evakuerte alle raskere. Han synes også det var merkelig at de ble evakuert ti og ti ut av flyet.

– Det var en dårlig operasjon. De lot oss sitte inne i et fly med en mulig bombe i stedet for å rømme oss ut i snøskavlene. Det virket veldig dårlig og rart det her, sier Rubach.