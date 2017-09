Politiet ønsker kontakt med vitner i leteaksjonen i Tana

Søket etter den 80 år gamle demente mannen er avslutta for kvelden, men blir tatt opp igjen i morgen tidlig så snart det blir lyst, opplyser Finnmark politidistrikt i kveld.

Nærmere to hundre mannskaper har lett etter Odd Henry Lahm i dag. Det har vært lett med hunder, helikopter og med mannskaper som går manngard i terrenget.

I natt har operasjonsledelsen bare noen få mannskaper ute som "lytteposter".

Etterlyser vitner

I ettermiddag sendte Finnmark politidistrikt ut ei melding hvor de etterlyste kontakt med føreren av en bil som var observert på adressen til den savnede mannen lørdag mellom klokka 20 og 21.

Tidligere i dag meldte politiet at de ønsket kontakt med tre personer som var sett ved Seida skole sent lørdag kveld.

Men politiet har ikke mistanke om noe kriminelt knytta til saken.

– Overhodet ikke, Men vi ønsker kontakt med så mange vitner som mulig, sier operasjonsleder ved Finnmark politidistrikt, Jan-Olav Schjølberg.

Innsatsleder Tommy Mikalsen har håp om at de finner den savnede i live. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Innsatsleder, Tommy Mikalsen, sa i ettermiddag at søket pågår i området Seida, Tana bru, og at det også er utvida til Luftjokdalen. Han sier også at det er spesielle utfordringer knytta til at den savna mannen er dement.

– Vi vet ikke om han er i en tilstand hvor han vil bli funnet. Og det er også vanskelig å legge sunn fornuft og logikk til grunn for hvordan han har valgt å bevege seg i terrenget, sier Mikalsen.

– Skal finne ham i live

– Hvor lenge vil søket fortsette?

– Jeg vil ikke ta stilling til hvor lenge vi skal holde på. Vår innstilling er at vi skal finne ham i live, og så lenge vi har den holdninga, vil vi fortsette søket. Vi blir i hvert fall å søke ut dagen i dag og også i morgen, og så blir det tatt fortløpende stilling til hvor lenge vi skal holde på, sier innsatslederen.

IL Forsøks klubbhus i Seida er base for letemannskapene. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Leteaksjonen har base på IL Forsøks klubbhus i Seida hvor letemannskapene kan hvile, spise og oppdateres.

Ordfører i Tana, Frank Martin Ingilæ, takker på sin private Facebook-profil alle som deltar i søket, og han håper at Odd Henry Lahm blir funnet snart. Det melder ifinnmark.