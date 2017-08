Politiet måtte gripe inn i den hissige fergekøen

Det forteller Geir Iversen, innbygger på Sørøya, som fredag formiddag var nede på kaia i Hasvik.

Siden mandag har flere fergeavganger på strekningen Hasvik–Øksfjord vært innstilt.

– Folk er i harnisk og er sinte. Ferga hadde vært innom for å hente en full last. Likevel var det så mye folk igjen på kaia at man kunne ha fylt ei ferge til og vel så det, forteller Iversen.

Siden mandag har fergene mellom Hasvik og Øksfjord vært innstilt. Mange reisende har ventet i dagevis på å komme seg fram. Fredag kokte det over i fergekøen etter påstander om sniking. Foto: TIPS

Irritasjon etter sniking

Etter at ferga var fylt opp kom det til konfrontasjon mellom flere reisende som stod igjen på kaia. Noen mente at andre hadde sneket seg med ferga og det brøt ut munnhuggeri. Politiet ble tilkalt for å roe ned stemningen.

Geir Iversen er kritisk til måten Boreal har håndtert fergekaoset de siste dagene. Foto: Erik Lieungh / NRK

– Det var i forbindelse med at ferga hadde vært inne her at folk ble sinte. Noen mente at andre hadde sneket i køen. Folk er helt fortvilet – de har ventet lenge på å komme med ferga og dette utartet litt. Politiet måtte til slutt gripe inn for å sørge for ro og orden, men det klarte ikke politiet, sier Iversen.

Fergene ute av drift

Siden mandag har begge fergene på strekningen Hasvik–Øksfjord, som knytter Hasvik og Sørøya til fastlandet, vært ute av drift.

Boreal har ikke klart å få på plass erstatningsferger og frustrasjonen blant reisende og lokalpolitikere har vært stor.

Iversen, som er Senterparti-politiker og listetopp foran stortingsvalget, er svært kritisk til måten Boreal, som drifter fergesambandet, har håndtert kaoset de siste dagene.

– Problemet er at noen forsøker å snike seg med. De kjører bare rundt køen og kommer om bord. Fergemannskapet gjorde ingenting for å kontrollere om hvem som stod først. Det var noen som ble igjen som mente at de skulle vært ombord.

– Så frustrasjonen er stor på Sørøya?

– Ja, det er helt forferdelig. Det som skjer nå kan være ødeleggende for hele samfunnet. Så det er viktig at man finner en varig løsning og at har noe sikkert å gå til, sier Iversen.

Fylket beklager kaoset

Hovedutvalgsleder for samferdsel i Finnmark, Geir Ove Bakken (Ap) beklager kaoset som har vært på strekningen denne uken.

– Dette er en frustrerende og spesiell situasjon. Begge fergene er ute av drift samtidig. Hva kan man si? Jeg forstår at frustrasjonen er stor hos folk som må stå i kø i flere dager.

– Dette er en veldig spesiell situasjon, der begge fergene er ute av drift samtidig. Og trolig kommer vi ikke til å oppleve slike situasjoner igjen. Men: Biler og trailere kan vi jo ikke ta unna før en ferge er på plass.

– Har dere gjort nok for å rydde opp i situasjonen?

– Vi har gjort maksimalt av det vi kan når dette inntraff. Men vi må nok se på planene framover for å ha en bedre beredskap når slike ting skjer.

– Er det aktuelt å be om erstatning fra Boreal?

– Det har jeg ingen kommentar til nå. Det viktigste for oss er å få en ordinær drift igjen, sier Bakken.