Politiet jakter på to jenter etter at en kiosk ble ranet med kniv og pistol

Søndagskveld ble Narvesen i Bossekop ranet. To personer, som politiet antar er to unge jenter, ranet kiosken rundt klokken 21.30. De var begge maskerte og var bevæpnet med pistol og kniv. Det ble også avfyrt et skudd under ranet, og politiet antar at det var løskrutt som ble avfyrt.

– Ut fra beskrivelse og adferd er det mye som tyder på at gjerningspersonene er unge jenter. Politiet i Alta ser meget alvorlig på saken og ber om at alle som har observasjoner som kan knyttes til saken tar kontakt med oss, opplyser operasjonsleder i politiet i Finnmark, Gunnar Øvergaard, som legger til at ranerne truet til seg penger og varer.

Narvesen i Bossekop ble søndagskveld rundt klokken 21.30 ranet. Kiosken var stengt fram til mandag klokken 14.00. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

– Blitt tatt vare på

Daglig leder på Narvesen i Bossekop, Anna Riebelova, sier at hun var glad det var en hennes mer erfarne ansatte som var på jobb på søndagskvelden. For det er flere unge personer som jobber på kiosken på dagtid.

– Hun fikk seg et sjokk, og jeg har vært hele dagen sammen med henne. Det er også kommet støtte fra Oslo oppover for å bistå de ansatte. Så vi er blitt tatt vare på, forteller daglig leder.

– Ikke en farlig plass

Riebelova prioriterte å følge opp sine ansatte, og hadde fokus på å gi de ansatte beskjed om hva som hadde skjedd før mediene snappet det opp.

– Det var viktigst for meg å ta vare på de ansatte. De ansatte skulle ikke lese om dette i avisen først. Det er unge mennesker som jobber her, sier daglig leder.

– Det er ikke en farlig plass. Securitas var her med engang, fortsetter Riebelova, om kiosken som står litt for seg selv i Bossekop.

Mandag og tirsdag var ikke de ansatte på jobb alene.

To personer sto bak ranet i Bossekop. Politiet antar at det var to unge jenter som sto bak det væpnede ranet. Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Gjerningspersonene

Politiet ber personer som har opplysninger som kan være av interesse for politiet om å ta kontakt med politiets operasjonssentral på telefon 78 97 20 00.

Følgende beskrivelse har politiet av ranerne:

Gjerningsperson 1: ca. 1,60 m høy, grå/sort hettejakke med logo på venstre bryst, lys grå

joggebukse, sorte sko (Uggs), sorte hansker.

Gjerningsperson 2: ca. 1,70 m høy, hvit/lys grå hettegenser med logo på tvers av brystet,

store sorte bokstaver. Lys grå joggebukse, hvite fritids/joggesko. Sorte hansker.