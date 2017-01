Finnmark politidistrikt er best i landet på oppklaring viser straffesakstallene som ble lagt fram i dag. 69 prosent av alle sakene politiet i Finnmark har jobbet med i 2016 er oppklart.

– Jeg synes at vi presterer veldig godt i Finnmark, sier politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta.

Oslo politidistrikt har den laveste oppklaringsprosenten på 40,8 prosent, mens Troms er nest best i landet på 66 prosent.

Politimesteren i Finnmark berømmer dedikerte medarbeidere og et gjennomsiktig samfunn i landets nordligste fylke.

Økning i vold- og narkosaker

Samtidig viser den ferske statistikken at voldssaker og narkotikasaker øker i Finnmark. Dette er to områder som politidistriktet har jobbet for å få opp tallene.

– Vi har i mange år ment at vi har store mørketall på vold. Derfor har vi har hatt nulltoleranse på vold i flere år.

Politiet i Finnmark har høyest oppklaringsprosent i landet. Her bryter politiet i Vest-Finnmark seg inn i en forlatt bil i 2014. Foto: Farid Ighoubah / NRK

Det ble registrert 604 voldssaker i 2015, mens det i 2016 var 669 saker. Politiet i Finnmark registrerer nå sak på alle voldshendelser forteller politimesteren.

– Dette gjør vi istedenfor å henvise folk om å komme tilbake en annen dag for å anmelde saken, slik mange andre politidistrikt gjør, Hætta.

Hun tror ikke det har vært en økning i voldsutøvelse i Finnmark, men at de har klart å avdekke flere hendelser.

Narkotikasaker har økt mest i 2016 der det ble registrert 731 saker. I 2015 ble det registrert 586.

– Vi har jobbet mer målrettet mot narkotikamiljøet for å kartlegge og for å finne ut hvem som tar narkotika inn til Finnmark.

20.000 brukerdoser i ett beslag

I år har politiet i Finnmark brukt mye tid på å jobbe med de store narkotikasakene. Dette har vært mulig på bakgrunn av årene før der de har brukt tid på de mindre narkotikasakene.

– Når vi får kartlagt miljøene får vi også grunnlag til å lage noen større saker. Da får vi tak i de som kanskje er bakmennene og som er selgere, sier politimesteren.

Fem pakker hasj og fire pakker amfetamin fra beslaget ved Polmak grensestasjon der rundt 20.000 brukerdoser narkotika ble beslaglagt. Foto: Politiet

12. juni ble en bil stoppet i tollkontrollen på grensestasjonen Polmak i Tana i Finnmark. Etter gjennomsøk ble nesten 3 kilo hasj og nesten 2 kilo amfetamin beslaglagt.

Det tilsvarer rundt 20.000 brukerdoser narkotika til sammen, som gjør det til en av de største beslagene i fylket noen gang.

Narkotikaen som ble beslaglagt var sannsynligvi ment for markedet i Øst-Finnmark der det bor rundt 30.000. Politimesteren synes 20.000 brukerdoser er mye med tanke på befolkningen.

– Når vi tar så stort beslag i en forsendelse, så betyr det at vi ser at markedet for narkotika i Finnmark er stort, sier Hætta.