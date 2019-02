Politiet får kritikk etter bombetrussel: – Det virket veldig dårlig og rart det her

– Det var en dårlig operasjon. De lot oss sitte inne i et fly med en mulig bombe i stedet for å rømme oss ut i snøskavlene. Det virket veldig dårlig og rart det her, sier Rubach.

Han var en av passasjerene på Norwegian-flyet som på vei til Alta mottok en bombetrussel via flyselskapets chattetjeneste.

Rubach er en pensjonert marinejegeroffiser, og han mener det var uheldig at politiet ikke evakuerte alle raskere. Han synes også det var merkelig at de ble evakuert ti og ti ut av flyet.

Tidligere marinejegeroffiser Arthur Rubach mener politiet gjennomførte den dårlig operasjon i Alta. Han mener det var svært uheldig at de ble sittende inne på flyet så lenge, og samtidig få følelsen av å være terrormistenkt. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Fulgte nasjonale føringer

Operasjonsleder Svein Erik Jakobsen i Finnmark politidistrikt sier de ikke er ukjent med at det kommer innsigelser mot taktikken politiet bruker.

– Vi gjør det beste ut av situasjon, og håper man har løst saken på en forsvarlig og sikkerhetsmessig god måte, sier operasjonslederen, som legger til at det er innsatslederen som må ta avgjørelsene under oppdraget.

– Det er nasjonale føringer i forhold til situasjonsforståelse, så det er en mal man følger opp.

Olivia Fiskebeck (t.v.) var en av de 80 passasjerene som satt på flyet som fikk en bombetrussel på onsdag. Venninnen Tove Kristin Andersen fulgte hele episoden fra ankomsthallen i Alta. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Leste om bombetrusselen på nett

– Vi fikk ikke vite noen ting i begynnelsen. Bare da vi landet fikk vite at det var kommet en trussel. Derfor måtte vi parkere litt unna flyplassen. Vi måtte vente til politiet skulle eskortere oss ut. Så tok det en time før politiet kom, sier passasjer Olivia Angeline Fiskebeck.

I perioden passasjerene ventet på at politiet skulle eskortere dem ut, så var det mange som leste i nettaviser og på sosiale medier hva som var innholdet i trusselen. Det syntes Fiskebech var svært ubehagelig.

– Imens fikk vi vite i VG og sånt om hva som hadde skjedd, og da vi fikk vite at det var en bombetrussel ble man veldig redd, sier Fiskebeck, som også sliter litt med angst, og det gjorde ikke situasjon noe bedre.

Selv om de fikk vite veldig lite, så sier hun at flypersonellet og politiet oppførte seg veldig profesjonelt.

Det var et Norwegian-fly som ble satt på bakken etter at noen sendte ut en bombetrussel mot det. Flyplassen i Alta var stengt for kommersiell trafikk i store deler av onsdagen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Lett å få tilgang på informasjon

Operasjonslederen i Finnmark politidistrikt mener det svært vanskelig å styre informasjonsflyten i denne typen saker.

Politiet forsøker å informere de involverte så langt det lar seg gjøre, men at ting går raskt på nett og sosiale medier. Så politiet opplever ofte at folk har lest ting før de har informert om det.

– Det er vanskelig å demme opp for det. I dag har alle en mobiltelefon og da strømmer det fort på med informasjon som kan være både heldig og uheldig, sier Jakobsen.

Mannen som ble pågrepet på flyplassen er ikke mistenkt for å stå bak trusselen. Han fulgte ikke opp politiets pålegg om evakuering og ble derfor anholdt. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ingen er mistenkt eller pågrepet for bombetrusselen

Mannen som ble pågrepet under evakueringen av flypassasjerene på onsdag er ikke mistenkt for å stå bak bombetrusselen.

Han ble anholdt fordi han nektet å etterkomme politiets pålegg og instrukser. Derfor ble han pågrepet for både politiets og de andre sin sikkerhet.

Foreløpig er det ikke noen som er mistenkt, men saken etterforskes videre både regionalt og nasjonalt.

– Et digitalt team jobber med å spore den meldingen, sier operasjonsleder Svein Erik Jakobsen.