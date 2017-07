Politiet etterforsker voldtekt på Midnattsrocken

– En kvinne i 40-årene tok kontakt med politiet på festivalområdet i Lakselv, og kunne fortelle oss at hun hadde blitt voldtatt på festivalområdet, forteller operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Torfinn Halvari til NRK Finnmark.

– Vi har avhørt henne og vi har avhørt vitner. På bakgrunn av opplysningene har vi pågrepet to menn i slutten av 20-årene.

Halvari forteller videre at det er uvisst nøyaktig når voldtekten har skjedd, men de fikk inn meldingen klokken 10.00 i formiddag.

– Vi vil fortsette med avhør av vitnene, og vi vil avhøre fornærmede ytterligere etter hvert. Nå er hun på voldtektsmottaket i Hammerfest, hvor hun blir undersøkt, sier Halvari.

– Vi vil også avhøre de antatt siktede i saken. De skal også fremstilles for legeundersøkelse og sikring av biologiske spor.

Nulltoleranse

Festivalsjef for Midnattsrocken, Jon Arne Pettersen, omtaler denne hendelsen som tragisk.

Festivalsjef for Midnattsrocken, Jon Arne Pettersen, mener hendelsen er tragisk. Foto: Privat

– Man kan vel ikke kalle den for noe annet. Vi har nulltoleranse for alle typer kriminelle hendelser her, sier han.

Han forteller videre at så vidt han kjenner til, så har det ikke skjedd noe liknende på festivalen tidligere.

To bortvist for bråk

I natt ble også to mennesker bortvist fra festivalen på grunn av bråk, men Pettersen er klar på at de gjør det de kan for å unngå uro.

– Vi har et døgnbemannet vakthold som er mye større enn på andre festivaler. Dette er en festival med lite bråk og vold. Vi har satset mye på sikkerhet, fordi det er viktig for publikum, sier han.

– Men dessverre kan vi ikke ha full kontroll over det som skjer inni telt og vogner.

Pettersen sier at fokus for festivalen framover kommer til å være å lage en trygg og god festival for de besøkende, mens de overlater etterforskningen av denne voldtektssaken til politiet.

– Det er de som er myndighetene, så vi stoler på at de gjør sin jobb her, mens vi skal gjøre vår jobb.