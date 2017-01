Politiet beslagla rekordmye hasj i fjor

Det viser Kripos' narkotika- og dopingstatistikk for 2016.

Aldri før er det blitt beslaglagt så mye hasj som i 2016, da politiet og tollvesenet tok beslag i totalt 3,1 tonn av stoffet.

Hasj er fortsatt stoffet det beslaglegges mest av i Norge, og i fjor sto hasj for 34 prosent av beslagene. 11 prosent av beslagene gjaldt marihuana og andre cannabisplanter.

Mer MDMA

En klar trend de siste årene er at MDMA, som er virkestoffet i det såkalte partydopet ecstasy, beslaglegges stadig oftere. Stoffet var så godt som borte fra markedet i 2009, men i fjor ble det gjort MDMA-beslag over hele landet.

Totalt tok politiet og tollvesenet beslag i en mengde som tilsvarer cirka 150.000 tabletter.

– Da stoffet ble borte, skyldtes det et vellykket internasjonalt samarbeid som regulerte utgangsstoffet for MDMA. Nå har illegale produsenter funnet nye utgangskjemikalier og produksjonsmetoder, ser Kari Frey Solvik, leder ved Kripos' seksjon for narkotikaanalyse.

Antallet MDMA-beslag økte med 13 prosent fra 2015 til 2016.

Fem pakker hasj og fire pakker amfetamin fra et beslag i 2016 ved Polmak grensestasjon i Tana i Finnmark, der rundt 20.000 brukerdoser narkotika ble beslaglagt. Foto: Politiet

Mer komplekst

Utviklingen er motsatt for heroin, der antallet beslag er redusert gradvis siden 2010. I fjor ble det tatt 13 kilo heroin, som er blant de laveste tallene det siste tiåret.

Antall saker med narkotikabeslag har gått ned fra 31.120 i 2014 til 29.939 i 2015 og 26.348. Samtidig øker kompleksiteten i hver enkelt sak, ifølge Kripos.

«Vi ser ofte flere stofftyper i ett og samme beslag, og antall stoffer på narkotikamarkedet er doblet på ti år», heter det i en pressemelding.

Nedgang i mange distrikter

De aller fleste politidistriktene i Norge opplevde en liten nedgang eller omtrent uendret situasjon i antall narkotikasaker fra 2015 til 2016.

Unntaket er Øst-Finnmark, nå Finnmark politidistrikt, som var nær en dobling med 153 beslag i fjor mot 80 året før.

I år har politiet i Finnmark brukt mye tid på å jobbe med de store narkotikasakene. Dette har vært mulig på bakgrunn av årene før der de har brukt tid på de mindre narkotikasakene, fortalte politimester Ellen Katrine Hætta sist uke til NRK. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Vi har jobbet mer målrettet mot narkotikamiljøet for å kartlegge og for å finne ut hvem som tar narkotika inn til Finnmark, fortalte politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt til NRK sist uke.

– Når vi får kartlagt miljøene får vi også grunnlag til å lage noen større saker. Da får vi tak i de som kanskje er bakmennene og som er selgere, sa politimesteren.

Flest narkotikasaker er det fortsatt i Oslo, etterfulgt av Romerike og Hordaland.

«Statistikken viser at det har vært færre narkotikasaker i norsk politi de siste to årene. Dette kan skyldes naturlige variasjoner, men utviklingen over tid kan gjenspeile endringer i innførselspress eller tilgjengelighet. Tallene kan også reflektere politiets og tollvesenets aktiviteter», skriver Kripos.