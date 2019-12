Mannen, som ble siktet for menneskehandel i 2018, er nå tiltalt i Øst-Finnmark tingrett.

Piloten skal i et tidsrom i 2018 ha forgrepet seg på en kvinne fra Sør-Amerika gjentatte ganger. Han er også tiltalt for å ha forfalsket pilotsertifikatet sitt.

De møttes over nettet og i begynnelsen av august 2018 inviterte nordmannen henne til sitt hjem i Øst-Finnmark.

– Bakgrunnen for etterforskningen er at politiet fikk opplysninger fra fornærmede om at hun hadde et opphold hos tiltalte der hun ble utsatt for press for å gjennomføre arbeid og for seksuelle overgrep, sier Jon-Kåre Olsen, politiadvokat i Finnmark politidistrikt til VG.

Mannen nekter skyld for alle tiltalepunktene.

Politiadvokat Jon-Kåre Olsen sier at menneskehandelsaker ofte er komplekse og det ofte tar tid å etterforske dem. Foto: Aslak Ballari

Overgrep og ulønnsomt arbeid

Øst-Finnmark tingrett skrev i sin kjennelse i fjor at kvinnen forklarte at hun hadde kommet til Norge uten penger og med et håp om å få jobb.

Mannen ble varetektsfengslet i september 2018. Rettssaken starter i januar 2020. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kvinnen forklarte også at hun frivillig hadde hatt samleie med mannen de to første dagene i Norge, men at hun etter det ikke lenger ville ha hatt et seksuelt forhold.

Da skal mannen ha tvunget henne til samleie og utøvet vold mot henne i forbindelse med overgrepene, mener politiet.

Han skal også ha utnyttet henne til å jobbe 12-timers lange arbeidsdager uten kontrakt og lønn, samt til å utføre husarbeid hjemme hos han selv.

«Hun behersket ikke språket, var ubemidlet, uten noe nettverk, uten

kunnskap om norske forhold, og var avhengig av ham for bolig og mat», skrives det i tiltalebeslutningen som NRK har fått tilgang til.

– Det er en veldig alvorlig tiltale og en veldig alvorlig sak

Bistandsadvokat, Edel Olsen, sier til NRK at det er en lettelse for hennes klient at denne fasen av saken nå er ferdig.

– Det er en lettes for enhver person som opplever et slikt traume. Det å få avslutning og være i en fase hvor hun kan få forberede seg til å forklare seg i retten, sier bistandsadvokaten.

Olsen legger til at hennes klient kom til Norge fordi hun var invitert, og det som møtte henne var ikke det hun hadde akseptert å komme til.

– Hun forventet ikke det som møtte henne, men hva hun forventet skal hun få forklare i retten.

Kvinnen kom til Norge på et turistvisum, men har fått forlenget opphold frem til saken er ferdig gjennomført, skriver VG.

Avviser anklagene

Mannens forsvarer Brynjar Meling sier at hans klient mener anklagene mot han er falske.

– Han avviser tvert enhver anklage, og stiller seg utenforstående til at det bevismessig kan være dekning for anklagene. Han har aldri hatt til hensikt å smugle henne inn, det har vært en regulær date og enighet om at hun skulle komme, sier Meling til VG.

Forsvarer Brynjar Meling sier at mannen avviser alle anklagene. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Han sier videre at hans klient har forklart seg på hvert enkelt punkt og har samarbeidet aktivt for å avkrefte mistanken.

Ifølge advokaten sier mannen at kvinnen oppholdt seg på arbeidsstedet frivillig, mens han drev med et oppussingsprosjekt der.

Mannen har også blitt tiltalt for dokumentforfalskning.

I 2018 skal han ha forfalsket sitt pilotsertifikat utstedt av Luftfartstilsynet. Han sendte det til en potensiell arbeidsgiver i utlandet og lot det fremstå som ekte.

– Han er klar på at han ikke har noe falskt pilotsertifikat, sier forsvareren.

En kompleks sak

Etterforskningen i denne saken har pågått i nesten ett år og ble avsluttet i juli i 2019.

Bistandsadvokaten sier til VG at det har vært vanskelig for den fornærmede kvinnen å forstå hvorfor politiet ikke har kunnet etterforske saken raskere.

– Hun forestilte seg ikke på noen måte at hun skulle bli her så lenge da hun kom til Norge, sier Edel Olsen.

Jon-Kåre Olsen sa til NRK allerede i 2018 at det var en kompleks sak som erfaringsmessig skulle ta lang tid.

– Det er ikke mange sånne saker vi har. Når vi får dem så prøver vi å etterforske dem så bredt som vi kan som et ledd i å bekjempe menneskehandel på nasjonalt og internasjonalt. Fra påtalemyndighetens side er det viktig at vi får opplyst saken så godt som mulig, det er til gunst både for den som er fornærmet og den som er tiltalt, sier han til VG denne uka.

Saken er berammet og skal bli behandlet i retten i begynnelsen av januar 2020.