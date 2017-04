Overrasket over antall anmeldelser for ulovlig kjøring

Politiet har vært til stede og utført kontroller fra Lyngen og Kåfjord i sør til Nordkapp og Kvalsund i nord, til Pasvik i øst.

Leder for Reinpolitiet, Inger Anita Øvergård, synes antallet lovbrudd tilknyttet snøskuterkjøring har vært som forventet.

– Jevnt over er det slik det pleier å være. Det eneste som skiller seg litt ut er flere brudd på motorferdselsloven. Blant annet kjøring utenfor løype, sier hun.

Reinpolitiet har også en patrulje som er ute mandag 2. påskedag.

Inger Anita Øvregård, leder for reinpolitiet. Foto: Viljar Valsø / NRK

Varslet om flere kontroller

Før påske ble det varslet om store kontroller av skutertrafikken i påskefjellet i Finnmark og Troms. Spesielt på grunn av stor skredfare ville politiet slå hardt ned på kjøring utenfor løypenettet.

Totalt er det kontrollert 715 personer i Finnmark og Nord-Troms.

– Tre blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. To blir anmeldt for å ha overlatt kjøretøy til personer som ikke oppfyller vilkårene for kjøring av snøskuter. 31 blir anmeldt for motorferdsel i utmark, sier Øvergård.

Politiet har denne påsken prioritert å være synlige på de fleste steder folk ferdes på skuter i Nord-Troms og Finnmark. Foto: Jens Harald Holmboe

Få uten hjelm

I tillegg ble ni forenklet forelegg utestedet.

– Kun elleve fikk gebyr for manglende hjelm. Det er veldig bra, sier hun.

I Vest-Finnmark har de fleste overtredelsene funnet sted. Øvergård forteller at politiet ikke har hatt flere ressurser ute denne påsken enn tidligere. Politiet tok også promillekontroll av alle de stoppet. Men ingen hadde for høy promille.

– Kanskje har det gitt utslag at jeg var ute før påske og gav en liten pekefinger, sier Øvergård.