Overlege: – Industrien har ingen interesse av MS-forsking

Derfor tar Bø til orde for at staten må inn og dekke hele kostnaden ved et femåring forskningsprosjekt som skal avdekke om alternativ stamcelletransplantasjon er bedre enn medisin for å behandle MS-sykdommen.

– Det er en svakhet ved systemet vårt at vi i for stor grad støtter oss på at legemiddelindustrien skal betale for nødvendig dokumentasjon for ny behandling. Du kan ikke forvente at legemiddelindustrien skal drive veldedig forskning på noe de vet de ikke kommer til å tjene penger på, sier Bø, og legger til:

– Hvis det ikke blir gitt nok midler fra det offentlige for å skaffe denne dokumentasjonen så blir dette aldri registrert som standardbehandling i Europa.

MS-syke Kjetil Knutsen fra Tromsø er reist til Moskva for å gjennomgå stamcelletransplantasjon Foto: Amund Trellevik/NRK

Til Moskva for behandling

NRK har gjennom flere reportasjer fortalt historien om MS-syke Kjetil Knutsen (37) fra Tromsø som er reist til Moskva for å få utført stamcelletransplantasjon.

Behandlingen er Knutsens siste håp for å bli kvitt sykdommen som han fikk i 2005 – og som gradvis gjør ham invalid.

Ved Nasjonal kompetansetjeneste ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen er Bø klar til å starte MS-forskning.

Mot slutten av februar bestemmer de regionale helseforetakene om det følger midler til studien.

Dette er multippel sklerose (MS) Ekspandér faktaboks MS er en sykdom som medfører ødeleggelse av isolasjonslaget (myelinet) rundt nervetråder i hjernen og ryggmargen. Symptomene skyldes feilfunksjoner i de delene av hjernen eller ryggmargen som rammes, og varierer fra pasient til pasient.

Ordet multippel sklerose betyr «mange arr» fordi det ofte dannes arr på flere forskjellige steder i nervesystemet.

Den nøyaktige årsaken til MS er ukjent, og det finnes ingen behandling som kan fjerne årsaken. Det er heller ingen medisiner som kan reparere nerveskadene.

​Symptomer kan være nummenhet, synsforstyrrelse, nedsatt gangfunksjon, lammelser i armer og bein, balanseproblemer, svimmelhet, problemer med finmotorikken og kronisk utmattelse.

MS rammer oftest i alderen 20-40 år, og er nesten dobbelt så vanlig blant kvinner som blant menn.

Det er svært vanskelig å forutsi sykdomsforløpet ved MS.

Man tror MS forårsakes av en kombinasjon av genetikk og miljøfaktorer.

Omkring 10 000 nordmenn har MS. Hvert år blir det registrert omlag 400 nye tilfeller av sykdommen i Norge.

​MS er den sykdommen som hyppigst fører til uførhet hos unge voksne i den vestlige verden. Kilde: Norsk helseinformatikk

Bø er tydelig på at forskning kunne spart det offentlige for store summer hvert år.

– Vi bruker kanskje 100 millioner kroner i året, bare i Hordaland, på MS-medisiner. Hvis man kunne finne ny behandling med en mer varig effekt så er det mulig å spare store penger for det norske helsevesen, sier Bø.

– Stamceller ikke vårt ansvar

Inge Johansen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien, sier imidlertid at legemiddelselskapene har interesse av MS-forskning, men på medisiner.

Inge Johansen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien. Foto: Anne Elisabeth Næss, LMI

– Her er det et marked hvor det er sterk konkurranse om å ha det beste legemiddelet. Målet er å finne en behandling som kurerer sykdommen, og det er jo en stor gulrot i den andre enden til det selskapet som klarer å finne denne kuren.

Johansen er ikke enig i at legemiddelselskapene har interesse av at det ikke drives MS-forsking.

– Vi har en egeninteresse i å komme med et legemiddel som er bedre enn konkurrentens.

– Men dersom den behandlingsmetoden som er bedre enn konkurrentens er stamcelletransplantasjon, vil ikke det utkonkurrere legemiddelselskapenes bremsemedisin?

– Det kan godt hende det gjør det. Men nå er det ikke legemiddelselskapenes oppgave å forske på stamcellebehandling. Legemiddelindustrien forsker på legemidler, og det blir opp til andre å forske på stamceller.

– Er det oppgaven til private legemiddelselskap å forske på ting de ikke tjener penger på?

Det finnes i dag ingen kur mot MS og i Norge behandles MS-sykdommen med ulike varianter av såkalt bremsemedisin. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Det er jo egentlig ikke forventet det. Det er forventet at vi skal forske på det vi har ansvar for.

– Hvem er det som skal forske på behandlingsmetoder som ikke har et kommersielt potensial?

– Det må jo eventuelt være sykehusene eller akademia, sier Johansen.