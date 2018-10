Overgrepstiltalt har anmeldt pedofil samboer

Han har på sin side fått diagnosen pedofil. Det kom fram da rettssaken startet i Øst-Finnmark tingrett mandag.

De to har sittet i varetekt fram til rettssaken startet. De er tiltalt for grov voldtekt eller medvirkning til grov voldtekt av et barn under skolealder som var på overnattingsbesøk hos dem. De har også filmet og fotografert overgrep.

Ifølge tiltalen skal det ha skjedd ved flere anledninger, men mannen er kjenner bare straffskyld for ett overgrep.

Hans forsvarer Vidar Zahl Arntzen reagerte på at tiltalen var utvidet til å gjelde flere tilfeller.

– Han erkjenner straffansvar for ett tilfelle av kvalifisert seksuell handling eller seksuell omgang i nedre sjikt, sa Arntzen.

Presset av «mafia»

Mannen er også tiltalt for å ha produsert film og bilder av egne overgrep. I tillegg har han oppbevart store mengder overgrepsmateriale som han har fått i et fildelingsnettverk der han var aktiv.

Samboeren er tiltalt for å medvirke ved å holde barnet på fanget under ett overgrep, samt å filme det som skjedde.

Hun erkjente ikke straffskyld da saken startet.

– Samboeren sa til henne at han var presset av andre – av «mafia» – til å lage overgrepsbilde. Jeg går ut fra at det er årsaken til at hun nekter straffskyld, sa aktor Torstein Hevnskjel i sin innledning.

Kvinnens forsvarer Gisken Elisabeth Brungot ville gå nærmere inn på at kvinnen i september politianmeldte sin ekssamboer. Hun ble stoppet av dommeren, som ba henne vente til bevisføringen senere i rettssaken.

På spørsmål fra NRK bekrefter Brungot at anmeldelsen gjelder en form for påvirkning eller manipulering som gjør at kvinnen ikke kan straffes, etter hennes mening.

En rekke beslag

Saken startet da politiet i Finnmark fikk en anmeldelse fra Kripos, som kontrollerer fildelingsnettverk og på den måten identifiserte en bruker med norsk IP-adresse.

Han ble oppsøkt hjemme og pågrepet i mars.

I en ransaking dagen etter ble det avdekket diverse videoutstyr på soverommet og tatt beslag i datamateriale. Det ble også funnet klesplagg av seksualisert karakter i barnestørrelse og sexleketøy, opplyste aktor i sin innledning.

Analysen av datamaterialet avdekket tre slettede videoer. Politiet fant at det var opptak av seksuelle overgrep mot et barn, som senere ble identifisert som barnet til bekjente av de tiltalte.

Aktor refererte også fra rapporten til de rettspsykiatrisk sakkyndige. De konkluderer med at kvinnen er lettere psykisk utviklingshemmet, mens mannen har fått diagnosen pedofil.

Rettspsykiatrisk sakkyndig Knut Waterloo. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Oppreisningskrav på 300.000 kroner

Overgrepet rammes av voldtektsbestemmelsen i straffeloven, men innebærer ikke samleie. En legeundersøkelse av barnet har ikke påvist noen synlige skader i underlivet.

Retten har nedlagt delvis referatforbud fra saken, først og fremst for å skjerme det fornærmede barnet. Pressen får ikke gjengi bosted, alder, arbeidssted eller andre forhold som kan bidra til å identifisere noen av dem saken gjelder.

Bistandsadvokaten til barnet har varslet et oppreisningskrav på 300.000 kroner.