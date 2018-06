Ordførere vurderer å trekke seg etter alvorlig netthets

– Intervjuet vi gjør nå kommer til å bli delt. Da kommer det til å være kommentarer i ettertid.

Ordfører Hans-Jacob Bønå (H) i Vadsø forbereder seg allerede på netthetsen. Han er blitt kalt sviker og sjakal – og enda verre. Verst går det utover familien.

I vår gjorde han en vurdering om at han i det hele tatt ville fortsette som ordfører.

– Du tenker: «Er det egentlig verdt det?» Ordfører Hans-Jacob Bønå

Drapstrusler

Det kan være hardt å være ordfører i Norge. Kommunal Rapport avdekket tidligere i år at tre av ti ordførere har blitt trakassert eller truet. Fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) i Finnmark er kanskje én av dem som har opplevd det verste.

- Tanken om å slutte i politikken har streifet meg, men jeg mener det er viktig å være med på noe som jeg mener er større enn meg selv, sier fylkesvaraordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) i Finnmark. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Tidligere i år mottok han e-poster med alvorlig hets og politiet ba han selv om å anmelde saken.

– Jeg mottok også en SMS hvor det sto at jeg måtte se meg rundt hjørnet, fordi neste gang ville den personen stå der med en pistol og da var jeg død, sier Bech.

– Man blir redd og setter spørsmålstegn med hvorfor man holder på med politikk i det hele tatt.

Anmeldelsen har nylig blitt henlagt av politiet, siden de ikke klarer å spore opp gjerningspersonen.

Trekker seg fra verv

Flere politikere trekker seg ut av politikken etter sjikane, hets og trakassering på nett.

Ordfører i Gamvik kommune, Trond Einar Olaussen (Ap), velger å ikke ta en ny periode som ordfører. Foto: Tarjei Abelsen/NRK

Én av dem er ordfører Trond Einar Olaussen (Ap) i Gamvik kommune.

– Satt på spissen er det hetslignende meldinger på Facebook og andre steder på internett som gjør at jeg gir meg etter én periode i kommunepolitikken, sa han til avisen iFinnmark.

Han ønsker ikke å snakke om saken til NRK.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark har opplevd svært mye hets på nettet. – Jeg tok det innover meg og ble lei meg. Jeg ble delvis ganske arg og sint, fordi jeg syntes det var urettferdig. Jeg klasket igjen PC-en og åpnet den ikke i løpet av helgen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Utskjelt

Sambygding og fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik (Ap), har lenge valgt å stå i stormen.

– Det er stygge ting som er blitt sagt om meg, og det orker jeg ikke å gjenta, sier hun.

Det føles verst for familien, og Vassvik frykter at flere vegrer seg for å si noe.

– Det som skjer er at folk rett og slett ikke deltar i den offentlige debatten, verken på Facebook eller andre steder, i redsel for å bli utskjelt.

Ordfører i Vadsø kommune, Hans-Jacob Bønå (H), velger å fortsette som ordførerkandidat i Vadsø. - Jeg tror på mennesket. Egentlig er ikke folk så ondskapsfull som de mange ganger gir uttrykk for, sier han. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Fortsetter tross hets

Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå endte til slutt på valget om å fortsette som ordførerkandidat inn i valgkampen i 2019.

– Jeg tåler hetsen, fordi meg klarer de ikke å knekke. Men jeg har også en familie. Jeg har kone og fire barn. For dem er det kjempetrist å se på netthetsen, sier Bønå.

Han mener løsningen på problemet er at flere velger å være moderatorer og sier ifra når ordene går for langt.

– Jeg tror vi er nødt til å komme dit. Hvis ikke, tror jeg det er svært negativt for samfunnsdebatten, sier han.