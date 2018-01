Ordfører til statsminister Erna Solberg: – Få Frode Berg hjem!

Innelåst i et glassbur ble Frode Berg tirsdag fremstilt for fengsling i Moskva. Bildene og videoene av hendelsen har sjokkert hans venner og tidligere kollegaer i hjembyen.

– Jeg så at det var en sliten person og det gjorde meg veldig bekymret for Frode Bergs liv og helse, sier ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger.

På grunn av det han så, har han nå nok en gang sendt et skarpt et brev til statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Regjeringen og norske myndigheter må nå kontakte den politiske ledelsen i Russland for å få brakt en uskyldig norsk statsborger hjem til Kirkenes og Norge, skriver Rafaelsen.

Frode Berg var selv til stede i rettssalen i Moskva under ankebehandlingen tirsdag. Han var innelåst i et glassbur og fikk ikke snakke fritt. Foto: Morten Jentoft / NRK

Skjemmes over nasjonen Norge

Ordføreren har vært bekymret helt siden Frode Berg ble arrestert og anklaget for spionasje i desember i fjor. Mange mener han kan ha blitt lokket inn i en felle.

Derfor mener Rafaelsen at øverste politiske ledelse må komme på banen.

– Norge må satse alt nå på politisk dialog for å få Frode Berg hjem, sier Rafaelsen.

Han har tidligere sendt lignende brev til øverste politiske ledelse i Norge, men har ikke vært helt fornøyd med svaret om at det ytes konsulær bistand.

– Jeg skjemmes litt over at nasjonen Norge ikke ser alvoret i det her, og hjelper Frode på en helt annen måte, sier Rafaelsen, og fortsetter:

– Frode Berg har tjent Norge som grenseinspektør i 25 år. Han har vært viktig for folk-til-folk-samarbeidet. Da forutsetter jeg at en slik person blir tatt vare på av den norske stat.

– Hvorfor mener du Frode Berg er uskyldig?

– Jeg har kjent personen i så mange år at jeg vet han ikke har slike tilbøyeligheter. Derfor kan jeg med trygghet gå så høyt ut nå som jeg gjør, sier ordfører Rafaelsen.

Fortvilelse i hjembyen

Ordføreren er én av flere som mener statsminister Erna Solberg må komme på banen. I hjembyen Kirkenes er det mange fortvilte venner av Frode Berg som krever handling.

Torbjørn Brox Webber, sogneprest i Sør-Varanger og styremedlem i Støttegruppa for Frode Berg, mottok onsdag penger til advokatutgifter og familien til Frode Berg fra leder i Fagforbundet Finnmark, Bjørg Tapio. Foto: Arne Egil Tønset / NRK

– Det er en stor skam at de har sittet hundre prosent passiv så langt i denne saken, sier sogneprest Torbjørn Brox Webber i støttegruppa for Frode Berg.

De har den siste måneden forsøkt å få inn penger til støtte for advokatutgifter og hjelp til Bergs familie. Onsdag mottok de 50.000 kroner fra Fagforbundet.

– Våre viktigste verdier er omtanke og solidaritet. Det er det handler om for vår del. Vi tar ikke stilling i saken, sier Bjørg Tapio, leder i Fagforbundet i Finnmark.

– Jobber for å ivareta Frode Bergs interesser

Svar fra Utenriksdepartementet er lagt til i saken i ettertid av publisering.

Utenriksdepartementet har onsdag kveld gitt et svar til NRK på brevet fra ordfører Rune Rafaelsen.

Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet. Foto: Pressefoto / UD

– Vi har stor forståelse for at denne saken er en betydelig påkjenning for Frode Berg og familien hans. Vi jobber for å ivareta Frode Bergs interesser på en best mulig måte, skriver kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

Han viser til at utenrikstjenesten har besøkt Berg flere ganger for å gi praktisk bistand, senest 16. januar. I tillegg må Norge forholde seg til det russiske rettssystemet på samme måte som andre land må forholde seg til rettssystemet i Norge.

– Det er viktig å ha klart for seg at det fortsatt ikke er tatt ut noen tiltale og at saken fortsatt er under etterforskning i Russland, skriver Andersen, som på grunn av taushetsplikt ikke kan kommentere saken ytterligere.