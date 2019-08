Ordfører på valg brukte av kommunekassa for skryteavis

Magasinet som kommunen har betalt for har vekt sterke reaksjoner i Vadsø. Blant annet kan man under mellomtittelen «Ønsker gjenvalg» lese at «9. september er det et nytt kommunestyrevalg, og Høyres Hans-Jacob Bønå ønsker seg fire nye år».

Før sommeren foreslo Høyre for kommunestyret i Vadsø å bruke 100.000 kroner på to magasiner, blant annet med «gladsaker» fra kommunen. I går ble det første levert som innstikk i lokalavisen Finnmarken.

SVs ordførerkandidat i kommunen, Hanne Harila, sier hun ble sjokkert da hun åpnet magasinet som kommunestyret ble enige om å bruke penger på.

På side to av bilaget uttaler Høyre-ordfører Hans-Jacob Bønå seg flere ganger om hva partiet vil satse på.

Propaganda, mener SV-politikeren.

– Jeg synes det er fryktelig trist. Man bruker jo tydeligvis alle midler i denne valgkampen. Er det lov å bruke kommunale penger til partipolitikk? spør Harila, og legger til:

– Hadde vi visst dette på forhånd hadde vi ikke sagt ja til å være med.

SVs ordførerkandidat ble provosert av side to i kommunemagasinet. Her er Facebook-innlegget hun skrev fredag. Foto: Skjermdump

Mener kritikken er urimelig

Ordfører Bønå synes kritikken fra SV er urimelig.

Han mener det kommer tydelig frem at artikkelen som kritiseres er et portrettintervju.

– Jeg beklager at man ser på det som partipolitikk fremfor det som det faktisk er. Det er et portrettintervju der jeg har svart på spørsmålene som er gitt, sier Høyre-ordføreren, og tilføyer:

– Jeg synes det er urimelig at man angriper én side når det finnes 19 andre sider å lese, som de – med all respekt – burde applaudere. Hvis jeg hadde som intensjon at dette skulle være en valgkampavis for meg eller Høyre, hadde jeg vært avbildet på hver eneste side.

Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå synes kritikken mot «Vadsø Magasinet» er urimelig. – Hvis man har så mye imot side to, så bla forbi den. Man trenger jo ikke lese absolutt hver eneste linje, mener han. Foto: Sidsel Vik / NRK

– Uakseptabelt av kommunen

Mediekritiker og tidligere journalistlærer, Gunnar Bodahl-Johansen, synes det er meningsløst av kommunen å gi ut «et propagandablad» midt oppi valgkampen.

– Jeg ser stadig flere tilfeller over hele Norge hvor kommuner prøver å gi ut sin versjon av virkeligheten, og unngå kritiske spørsmål fra journalister.

– Det er helt uakseptabelt av kommunen å bruke penger på slikt. Her bruker man kommunens penger på å drive valgkamp.

Mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen mener det er meningsløst av kommunen å gi ut sitt eget magasin, og ber dem overlate slik virksomhet til media. Foto: Merete Kildahl / NRK

Artikkelen som SV-politikeren kritiserer er ført i pennen av tidligere redaktør i Finnmarken, Bjørn Hildonen.

Nåværende redaktør i avisa, Anniken Renslo Sandvik, sier Vadsø kommune er ansvarlig for utgivelsen.

– Dette er en betalt tjeneste det er helt normalt å tilby, og for et par uker siden var det festivalavisen til Varangerfestivalen som ble distribuert på denne måten. Vadsømagasinet er et produkt fra Vadsø kommune, noe som kommer tydelig fram av utgiverinformasjonen.

– Undergraver sitt eget ståsted

Bodahl-Johansen mener lokalaviser bør si nei til slike innstikk.

– Avisen undergraver sitt eget ståsted som arena for kritisk journalistikk. Man kan ikke vente at leseren forstår at dette ikke er avisens eget stoff, sier han.

Finnmarken-redaktør Anniken Renslo Sandvik mener det kommer tydelig frem at magasinet ikke er et redaksjonelt produkt. Foto: Ole Gunnar Onsøien

Renslo Sandvik er uenig i kritikken, og mener det er et tydelig skille mellom avisa og magasinet.

– Innstikket er et magasin med en helt annen grafisk utforming enn Finnmarken, uten Finnmarkens logo og uten Finnmarkens navn. Jeg kan ikke se at det er problematisk at et annet produkt trykkes på samme trykkeri som vi trykker, og blir distribuert med våre bud.