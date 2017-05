Oppfordrer alle til å legge ut koftebilder etter samehets

– Jeg tror det er en måte å snu debatten på, og samtidig vise fram alle de flotte koftene vi bærer med stolthet.

Etter at samer fikk tilrop som «sirkusfolk» og «fjellfinn» under 17. mai-toget i Alta, oppfordrer Hilde Søraa (Ap) nå alle til å publisere koftebilder på Facebook-profilene sine.

Hilde Søraas profilbilde på Facebook. Hun er hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, og stiller her i en kofte fra Alta. Foto: Privat

Hun er et eksempel til etterfølgelse. Jeg håper flere andre gjøre det samme, og viser at de ikke synes dette er greit og tar avstand fra det. Klemet Erland Hætta

Overrasket

Hendelsene under 17. mai-toget i Alta ble kjent gjennom sosiale medier. Flere delte statusoppdateringer fra folk som hadde opplevd å få skjellsord ropt etter seg fordi de gikk i kofte.

Denne statusoppdateringen ble delt av flere på nasjonaldagen. Foto: Skjermdump fra Facebook

– Det var utrolig trist. Jeg ble veldig skuffet. Jeg så ikke for meg at det enda skulle være et tema, sier Søraa.

Det var også på Facebook Hilde Søraa først kom med oppfordringen om å legge ut koftebilder. Hun vil synliggjøre at en kofte blir båret med både stolthet og glede.

– Og så er det for de barna som har opplevd dette. At de får se at noen stiller opp for dem og at noen sier noe helt annet enn de stygge kommentarene de har fått.

Ser alvorlig på hendelsene

Inger Elin Utsi, leder i Alta sameforening, mener 17. mai-hendelsene i Alta er alvorlige.

Hun mener potensielle konsekvenser er at barn ikke vil ikle seg kofte og sier at hendelsene er svært uheldige for samer som har opplevd fornorskninga.

Inger Elin Utsi, leder i Alta sameforening og tidligere sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund. Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Videre viser Utsi til forskning som viser at samer opplever mer diskriminering enn andre.

– I henhold til lovverk kan du anmelde hatefulle ytringer og tilrop. Jeg oppfordrer derfor til å anmelde alle slike hendelser til politiet. De skal bøtelegge sånt, sier Utsi.

Må tørre å si ifra

– At barn må høre at de er sirkusfolk og fjellfinner er forferdelig.

Tidligere ordfører i Kautokeino Klemet Erland Hætta mener, i likhet med Utsi, at hendelsene på 17. mai er noe man må ta på alvor.

– Vi må tørre å snakke åpent om dette og ta avstand fra slike type ord, sier Klemet Erland Hætta om hendelsene i 17. mai-toget i Alta. Foto: Máret Eli Buljo / NRK

Han tror det beste midlet mot slike holdninger er å tørre å si ifra.

– Om man hører noen si noe så dumt bør man ta mot til seg å si ifra.

Søraa er enig med Hætta. Hun mener vi alle har et ansvar om vi hører eller ser at noen er frekke eller stygge mot andre.

– Det er ikke bestandig man kan tie alt i stykker å håpe det går over. Av og til må man faktisk stille opp å si ifra at det her er ikke akseptabel oppførsel.