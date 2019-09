Senterpartiet gjorde et meget godt valg i Nord-Norge. De gikk til valg på å reversere sammenslåinga av Troms og Finnmark.

Nå ønsker Senterpartiet i Troms å arrangere en ny folkeavstemning for å få et klart svar fra folket i både Troms og Finnmark.

Det får flere i Finnmark til å reagere.

Leder i organisasjonen For Finnmark, Randi Karlstrøm, mener det er totalt unødvendig.

Hun mener Finnmark sin folkeavstemning i 2018 gir et godt nok grunnlag for å reversere fylkessammenslåingen i nord.

– Hvorfor går Sp og Ap sine førstekandidater ut med denne nye forhalingsstrategien dagen etter et valg som ga et overveldende flertall for reversering i det nye fylkestinget, sier Karlstrøm.

Det var Nordlys som først meldte at Senterpartiet ønsket en ny folkeavstemning.

Førstekandidat Ivar B. Prestbakmo i Senterpartiet i Troms og Finnmark har foreslått en ny folkeavstemning i Troms og Finnmark om fylkessammenslåingen skal reverseres eller ei. Foto: Petter Strøm / NRK

Har fått mandat til å reversere sammenslåingen

Ivar B. Prestbakmo er Sps førstekandidat til det sammenslåtte fylkestinget. Han mener det kan være klokt med en folkeavstemning i Troms og Finnmark.

Han er ikke enig i kritikken fra protestorganisasjonene For Finnmark og For Troms.

– En eventuell folkeavstemning i sammenheng med stortingsvalget vil også kunne stanse påstander om at man ikke vil lytte til folket i 2021, skriver Prestbakmo i en Facebook-melding.

Prestbakmo skriver videre at noen vil kunne argumentere med at det er mange år siden folkeavstemningen i Finnmark ble gjennomført, samtidig som det aldri har vært utført en folkeavstemning i Troms, kun en meningsmåling.

Frykter utvanningen av finnmarksstemmen

For Finnmark mener tvert imot at en ny folkeavstemning kan gi et feil uttrykk. Karlstrøm sier at befolkningsgrunnlaget i Troms er mye større enn i Finnmark, og at motstanden i Troms er mindre enn i Finnmark.

Det kan undergrave den folkeavstemningen som de var med å kjempe fram i 2018, mener hun.

– Man utvanner stemmen og politikken fra Finnmark.

– Senterpartiet har fått stor tillit i fylkestingsvalget fordi de har vært veldig troverdig i sin kamp for reversering og fordi de har basert hele sin argumentasjon på folkeavstemningen i Finnmark i 2018, sier Karlstrøm.

Leder i For Finnmark Randi Karlstrøm er svært kritisk til Sp sitt ønske om en folkeavstemning i Troms og Finnmark om reversering av fylkessammenslåingen. Foto: Gyda K. Hesla

Vil ikke at fokuset blir borte

Selv om Sp foreslår en ny folkeavstemning, så får de ikke støtte fra alle partiene. Rødt er enige med For Finnmark, og Rødt-politiker Jens Ingvald Olsen mener det er unødvendig å gjenta det Finnmark gjorde i 2018.

Også SVs Kirsti Bergstø mener en ny folkeavstemninger en dårlig idé.

– Vi må rigge det nye fylket for oppdeling ikke sammenslåing, sier Bergstø.

Prestbakmo mener på sin side at en ny folkeavstemning i 2021 kan unngå at fokuset på en oppheving ikke blir dempet.

– Hvis man gjennomfører en folkeavstemning i 2021 kan det i hvert fall være med å sikre at saken ikke kan skyves under teppet av enkelte partier, slik det skjedde ved stortingsvalget i 2017, skriver han på Facebook.