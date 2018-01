Omstridt amerikansk radar ødela TV-signaler – Forsvaret tar regningen

Vardøværing Arnt Edmund Jensen får utbedret TV-signalene sine. Foto: Bård Wormdal

– Jeg er glad på vegne av innbyggerne i Vardø for at dette går i orden. Jeg er kjempeglad, sier Arnt Edmund Jensen til NRK.

For en tid tilbake kunne NRK fortelle om TV-problemene for Arnt Edmund Jensen, som starta for to-tre år siden. Bildene «begynte å bli helt skrullete», gjerne i beste sendetid på lørdagskvelden.

Skylden fikk Forsvarets omstridte radar Globus II.

Tidligere har Forsvaret og Etteretningstjenesten betalt et beløp til kommunen for husstandene som hadde problemer med tv-signaler, men pengene ble allerede brukt opp for tre år siden, opplyste kommunen da. Til sammen fikk da 159 husstander hjelp til dette.

Det er Globus 2-radaren i Vardø som skaper trøbbel for TV-signalene. Foto: Knut-Sverre Horn

Får penger av Forsvaret

Men etter at NRK skrev om saken har igjen Forsvaret gjort en avtale med kommunen.

Ordfører i Vardø Robert Jensen (Ap) sier de har inngått en avtale med Forsvaret. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Vi har hatt kontakt med Forsvaret og blitt enig om å løse problemene en gang for alle, selv om det kanskje ikke er radaren som er problemet. Så abonnentene i Vardø får nå tilbud om å installere fiber, sier ordføreren.

De kommer nå til å kontakte alle abonnenter, slik at det blir satt opp fiber inntil husveggen.

– Dette er penger dere får fra Forsvaret?

– Ja, det er en avtale med Forsvaret. Selv om de ikke nødvendigvis er årsaken til problemene, så ønsker de at dette skal ut av verden. Derfor bidrar de med dette, sier ordføreren.

Vet ikke hvor mange det gjelder

Jensen har ikke oversikt over hvor mange som sliter med dette. Men arbeidet er i planleggingsfasen allerede.

– Nei, vi vet ikke. Vi har folk som sier de har dårlige signaler, og så er det andre som ikke har forstyrrelser fra radaren. Men det er et frekvensområde som radaren sender på som i ytterste konsekvens kan gi forstyrrelser, og det ønsker ikke Forsvaret å ha noen problemer med, sier han.