Oljesøl får fisk til å oppføre seg som fulle folk

Det viser ny forskning fra et internasjonalt forskerteam fra USA, Australia og havforskningsinstituttet, som nylig er presentert i det anerkjente tidsskriftet Nature Ecology Evolution.

Forskerne har undersøkt seks ulike sorter, og funnet at olje påvirker oppførselen.

For fiskene som lever i korallrevene overlever bare hvis den tar «smarte valg», og klarer å unngå farer. Ofte er det bare et fåtall, ti prosent, av embryoene og larvene som vokser opp.

Men når de som i utgangspunktet ser ut til å overleve, blir utsatt for olje, tar ikke fiskene de riktige forholdsreglene.

– Fiskene som ble utsatt for oljesøl hadde en risikoatferd, selv i møte med en fiende som vil spise dem, sier forsker ved universitetet i Texas, Andrew Esbaugh, i en pressemelding.

Forskerne brukte samme oljemengder som allerede finnes i mange industrialiserte områder i dag. Det tilsvarer et par dråper i et svømmebasseng. Foto: ROMEO GACAD / AFP

Dårlig nytt

Tidligere studier har vist at fisk kan bli deformert og få nedsatt hjerte- og karfunksjon av kontakt med olje. Dette er den første studien som viser at oljen faktisk påvirker oppførselen til fisken – og gjør dem til et lettere bytte.

– De siste 35 årene har nær en femtedel av all korallrev i verden gått tapt. Halvparten av dem som fortsatt er her står i fare for å bli utryddet i løpet av de neste tiårene, sier leder for forskningsprosjektet, Jacob Johansen.

Det igjen kan være dårlig nytt for korallreven, mener forskerne.

For mange av dem er avhengige av at fiskene fjerner algene som hindrer reven i å vokse.

– Denne forskningen indikerer at selv avgrensa oljeutvinning nær korallreven kan få alvorlige konsekvenser, mener forskerne.

Kan bli utryddet i nord

Korallrev finnes fra Sydpolen til Nordpolen. I nordiske farvann befinner de fleste revkorallene seg på 100–500 meters dyp. Fra Hvaler i sør til Vest-Finnmark i nord er det oppdaget korallbakker som antas å være vel 7000 år gamle.

Allerede i 1999 ble det lagt ned forbud mot å tråle bunnen i disse områdene. Flere norske korallrevområder er fredet, og i 2003 ble Norge tildelt en internasjonal pris for arbeidet med å bevare dem.

I 2013 ble det kjent at forskere tror havet i Arktis innen 100 år vil være for surt for korallrev og andre marine økosystemer til å overleve.

Dette på grunn av menneskelige aktiviteter.