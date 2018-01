Espen Andersen, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap på Handelshøyskolen BI. – Flymarkedet er et uhyre tøft marked å gå inn. Det er et faktum at en hel del flyselskaper starter fordi folk ønsker å fly. Kanskje ikke fordi det er den store kommersielle muligheten i det, sier han til NRK.

Foto: Torbjørn Brovold / BI