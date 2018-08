Økseangrep i Karasjok: Mann sendt på sykehus med alvorlige skader

Politiet i Finnmark fikk på morgenkvisten en melding om en voldshendelse i utmarken i Karasjok, og rykket ut til det som ser ut til å være et økseangrep.

– Vi mistenker at det er brukt en øks, sier Torfinn Halvari i Finnmark politidistrikt til NRK.

Voldshendelsen skal ha skjedd utenfor bebygd område, nær grensen mellom Norge og Finland.

Ukjent årsak

To menn i 50-årene er involvert. Den ene har fått alvorlige skader og er sendt til UNN for behandling. Den andre mannen er pågrepet. Han skal fremstilles for legeundersøkelse og deretter avhøres.

Politiet har hittil kun foretatt åstedsundersøkelser.

– Vi har ikke startet med avhør ennå. Dermed har vi ingen konkrete opplysninger om hva som kan ha utløst voldshendelsen, sier Halvari.

Voldsepisoden skjedde ved elva Anárjohka på grensen mellom Norge og Finland. Det er ikke kjent hva mennene gjorde i området hvor hendelsen fant sted.

Politiet kjenner så langt ikke foranledningen for voldshendelsen. Foto: Ewa-Mari Hedman / NRK

90 skoleelever på tur i området

Lærere ved Karasjok skole tok selv kontakt med rektor Jan Gunnar Johansen på fredagsmorgen etter voldsepisoden.

– Lærerne våre ringte oss og informerte at det hadde kjørt ut utrykningskjøretøy i området, og at de ikke hadde noe med det å gjøre. De visste ikke hva som var skjedd, men ville opplyse at alt var i orden, sier Johansen om skoleturen i Anárjohka-området.

På grunn av at det er dårlig dekning i området, så valgte Karasjok skole å informere om situasjon på skolens nettside, etter stort påtrykk fra foreldre og media.

Totalt er det 90 elever og 14 lærere som er på tur, og turen vil fullføres som planlagt.