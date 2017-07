Offroad Finnmark har rullet i gang

Ved å erklære det for «sommerens spenstigste eventyr» sparket varaordfører i Alta, Anita Håkegård Pedersen, i gang årets Offroad Finnmark.

Kl. 10.00 stod 75 syklister klar på startstreken i Alta sentrum, for å begi seg ut på det første av tre langdistanseritt som går av stabelen den kommende uka.

Dagens ritt er på 150 km, og er egnet for de som ønsker å sykle solo, på fatbike, og juniorer. Man regner med at de første vil komme i mål rundt kl. 18.30 i kveld.

10 000 klatremeter

Mellomdistansen på 300 km ruller i gang på torsdag. Dette er regnet som en døgndistanse, og er den mest populære, med 186 deltakere fordelt på 84 lag.

Offroad Finnmark er en flott, men også slitsom måte å oppleve Finnmarks villmark på. Arkivfoto fra fjorårets løp. Foto: Geir Stian Altmann Larsen / Offroad Finnmark

Men det er på tirsdag at det mest spennende og strabasiøse løpet starter. Da setter 40 deltakere fordelt på 17 lag ut på en 700 km lang tur gjennom Finnmarks villmark.

Dette hovedrittet går fra Alta til Kvænangsbotn, så ned til Kautokeino, videre over Masi til Karasjok, så innom Skoganvarre, Øvre Mollisjok og Jotka, før syklistene returnerer til Alta.

Løypa er på til sammen nesten 10 000 klatremeter, og det er beregnet at syklistene bruker mellom 3,5 til 4 dager på løypa. I tillegg skal de klare seg på så lite som 8 timers søvn totalt.

På «bucket lists»

Spesielt den lengste distansen, men også 300-kilometeren, er for de som virkelig vil teste grensene for hva kroppen og hodet tåler.

Ifølge Jørund Greibrokk, som var med på å starte rittet i 2008, har Offroad Finnmark begynt å komme på internasjonale «bucket lists», over ting folk vil gjøre før de dør, så vel som på lister over de verste tingene man kan utsette seg selv for. Det er også mange som kaller det for sykkelrittenes svar på Finnmarksløpet.