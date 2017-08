OBS-varsel i nord: Fare for mye regn

Det er utstedt obs-varsel for Troms øst for Lyngsalpan, og for hele Finnmark. Meteorologisk institutt melder om mye nedbør, fra fredag og til lørdag ettermiddag.

Det er ventet 30–40 millimeter regn i løpet av 24 timer.

I OBS-varselet ber meteorologene folk gjøre forebyggende tiltak og unngå å oppholde seg i terrenget. Beredskapsaktører vurderer fortløpende om de skal øke beredskapen.

Uværsbilde i Hammerfest fra mars i fjor. Det er ventet mye regn, tåke og snø i fjellene. Foto: Allan Klo / NRK

Kuling og kulde

– Det er ventet mye nedbør, men det er veldig lokalt hvor det kommer mest. Det er alt fra 10 til 50 millimeter, og mest regn venter vi på isbreene høyt opp i fjellet, sier statsmeteorolog Gjermund Haugen.

I Finnmark er det nordlig kuling, mye regn og relativt kjølig. Det regner jevnt i Vest-Finnmark, mens det ligger en kraftig byge i Varanger.

I Troms er det liten kuling, med nedbør i indre strøk og Nord-Troms. Nedbørsområdet trekker sakte vestover.

Også her er det kaldt, med temperaturer på rundt 6–8 grader.

Lørdag bedrer været seg i begge fylker, men det kommer ikke temperaturer over ti grader.

Uværsbilde fra Tromsø i 2013. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Snø i høyden

Det er også meldt om snø i høyden, på vel 600 meter og oppover, melder statsmeteorologen.

– Det er relativt kjølig nå, og da skal man ikke langt opp før det snør, sier Haugen.

Men han har en liten gladmelding til dem som tviholder på sommeren: fra søndag og utover i neste uke blir det bedre. For som sagnet sier: etter regnet kommer faktisk solen!

– Det ser relativt bra ut. Det bygger seg opp til et høytrykk på søndag, og særlig mandag og tirsdag ser lovende ut, sier Haugen.

