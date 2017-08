Nye jordbærmuligheter for Nord-Norge

Folk i nord er like glad i jordbær som andre folk, men å få ferske jordbær i Finnmark kan være en utfordring.

Transporten av jordbær sørfra tar fort flere dager, mens modne jordbær smaker best innen fire dager etter plukking. Klima har alltid vært et hinder for storskala jordbærproduksjon i Norges nordligste fylke, men det forsøker forskerne på Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) på Svanhovd å jobbe seg rundt.

Det er en del av prosjektet «Jordbærløft for Nord-Norge» hvor målet er å inspirere til bærproduksjon i nord, samt bygge opp arktiske jordbær som merkevare.

For tre år siden ble det tillatt å importere planter fra utlandet, noe som gir muligheter for jordbærproduksjon i nord. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Vokser i sør, modnes i nord

Drivhuset til forskningsinstituttet på Svanhovd er fylt med produksjonsklare jordbærplanter. Det er et begrep som kanskje ikke er kjent for så mange, men det er altså fremtiden i norsk bærproduksjon.

– Disse jordbærplantene har fått optimale forhold, forteller Tone Aandahl som er rådgiver og jobber med jordbærprosjektet på NIBIO.

Jordbærplantene hennes er i full blomst. De vokste opp i Nederland og fikk god tid til å sette blomsteranlegg i løpet av høsten. Deretter ble de fryst og transportert til Finnmark.

Mange blomster betyr mange bær, noe nordnorske jordbærplanter tradisjonelt har hatt lite av. Dermed har det vært vanskelig å gro jordbær kommersielt.

– Produksjonsklare jordbærplanter har allerede en kommersiell verdi, og nå prøver vi det ut i en ganske stor målestokk her i Pasvik. Vi håper vi kan få gode resultater på denne demoen slik at vi kan inspirere andre til å kanskje starte med dette i en mer kommersiell retning, sier Aandahl.

Disse plantene har fått fordeler fra to klimasoner, først gjennom en lang og mild høst i sør, og nå i det fine nordnorske klimaet med mye lys. Aandahl håper de gir mange søte bær. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Arktisk smak

Nå «importeres» alle bær som selges i butikk i nord fra Sør-Norge eller fra utlandet. Transporten medfører redusert kvalitet. Derfor er nyhetene fra jordbærfronten godt nytt for et knippe mennesker NRK møter utenfor Amfi kjøpesenter i Alta.

– Jeg tror ikke jeg har smakt jordbær fra Finnmark, men jeg har hørt at de nordnorske jordbærene skal være best. Det er absolutt noe vi kan satse på, mener Vårin Hågensen.

– Jordbær er utrolig godt uansett. Finnmarksjordbær tror jeg kan bli veldig bra. Jeg har tro på arktiske bær, det er jo så fine lysforhold her, sier Thomas Gladsø.