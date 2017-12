Norge har lenge vært sterkt kritisk til utbygging av forsvar mot langtrekkende raketter. På et besøk i Moskva i juni 2007 sa daværende statsminister Jens Stoltenberg at han var skeptisk til Natos planer om et rakettskjold. Under Nato-toppmøtet i Lisboa i 2010 endret Norge holdning. Nå utredes eventuelle bidrag til Natos ballistiske missilforsvar. Den tekniske analysen av hva eventuelle norske bidrag kan gi til forbedring av alliansens og Norges sikkerhet vil i hovedtrekk være ferdig etter årsskiftet.

En samlet studie av Norges eventuelle bidrag til Natos ballistiske missilforsvar vil bli ferdig i siste del av neste år. Det skal gi grunnlag for en politisk beslutning om og eventuelt hva Norge skal bidra med.