Ny razzia mot landsdekkende kriminell krabbeliga

I ettermiddag har politiet gått til razzia mot et transportselskap i Tana. Selskapet er mistenkt for å ha transportert den ulovlige krabben fra Øst-Finnmark.

– Vi har pågrepet ytterligere to personer i saken, pågripelsen fant sted i et forretningslokale i Tana, og i hvert fall en av disse hadde tilknytning til bedriften vi gikk til aksjon mot, sier politioverbetjent Torstein Pettersen ved Finnmark politidistrikt.

Politiet offentliggjorde onsdag at de har avdekket et omfattende nettverk som har fanget og omsatt kongekrabbe for flere millioner kroner.

Finnmark politidistrikt arresterte to nye personer i kongekrabbesaken i dag, ifølge politioverbetjent Torstein Pettersen. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Pågripelsene i dag er et resultat av undersøkelsene vi har gjort etter pågripelser tidligere i uka. Dermed har vi kommet på sporet også av disse to, som har en tilknytning til de to som allerede er varetektsfengslet i saken.

Bring-ansatte er involvert

Pressesjef John Eckoff i Posten bekrefter at de har dialog med politiet og vil bistå med det politiet har behov for. Han henviser til politiet for ytterligere kommentarer om selve saken.

– Vi føler oss trygge på at dette er en sak som angår enkeltpersoner, og ikke vil svekke omdømmet til Posten eller Bring. Kundene skal vite at vi er til å stole på, sier Eckoff.

Selskapet i Tana er overtatt av Posten med personell og biler, og leier forretningsbygget som virksomheten holder til i.

Ifølge politiet er det ikke avgjort om de to pågrepne vil bli framstilt for varetektsfengsling.

– De to pågrepne blir fraktet til arrest, hvor vi vil forsøke å avhøre dem, og så får vi vurdere varetektsfengsling etter det, sier politibetjent Pettersen.

Flere personer i transportselskap

Et transportselskap på østlandet står også sentralt i etterforskningen. Selskapet har hatt biler og fryseutstyret nødvendig for å kunne frakte de ulovlige kongekrabbene rundt i landet.

– Flere av de ansatte i dette selskapet er siktet, også personer fra ledelsen og styret, sier sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

NRK meldte torsdag at den ene av de to som er satt i varetektsfengsel tidligere har jobbet i et transportselskap basert i Øst-Finnmark.

Hvilken forbindelse det er mellom de siktede i Finnmark og transportselskapet på østlandet vil ikke politiet si noe om. Men nettverket har solgt kongekrabber over hele landet.

Førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim sier det var politiet i Finnmark som startet opprullingen av saken. Foto: Andreas Molland / NRK

Ukjent antall siktede

Ennå er det ukjent hvor mange som totalt er siktet i nettverket politiet i Finnmark har avdekket.

To finnmarkinger ble varetektsfengslet i fire uker torsdag, men personer i totalt fem politidistrikter er siktet og avhørt eller forsøkt avhørt. Det dreier seg om minst tolv, fra Finnmark til Sørlandet.

De er siktet for organisert, grovt brudd på havressursloven og ulovlig omsetning eller grovt heleri.

– Vi ser for oss at det kan bli nye framstøt fra politiet i dagene, ukene og månedene som kommer. Vi vil unngå at andre involverte danner seg et bilde av hvor stor aksjonen har vært, derfor vil vi ikke si hvor mange som er siktet, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

– Så dere har flere mistenkte i kikkerten?

– Det er i hvert fall lov å tenke at etterforskningsmaterialet vi nå har fått vil foranledige ytterligere skritt.