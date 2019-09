Ny miljøkrangel i regjeringen: – Barentshavet blir ikke vernet de neste 50 årene

Krangelen om bompenger har så vidt lagt seg, nå splittes regjeringen igjen, av enda et miljøspørsmål. Klima- og miljøvernministeren sa før helgen at det må settes en grense for oljeaktiviteten i nord.

Men dette avviser olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) kategorisk.

– Forvaltningsplanen for Barentshavet er ingen verneplan. Det er en utbyggingsplan, der man tar hensyn både til natur og fisk, for å kunne hente opp olje og gass. Vi har gjort dette på en god måte fram til i dag, og det skal vi gjøre på en god måte i mange, mange, mange år til.

Vil verne Barentshavet nord

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) mener ministerkollega Freiberg har misforstått. Det er først og fremst den nordlige delen av Barentshavet han vil verne.

– Det handler om å sette en grense mot nord og jeg mener den bør ligge der iskantsonen skal defineres, og at Barentshavet nord, altså det området som ikke er åpnet i dag, heller ikke bør åpnes i fremtiden.

Klima- og miljøvernministeren ønsker varig vern av Barentshavet nord. – Vi skal følge faglige råd, og det faglige rådet er at iskantsonen bør trekkes lenger sørover, sier Ola Elvestuen (V). Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Olje- og energiminister Freiberg vil ikke utelukke olje og gass i noen områder.

– Jeg er overbevist om at med den kunnskapen vi har fra 50 års aktivitet på norsk sokkel, så har vi teknologi og løsninger som gjør at hele Barentshavet, og de mulighetene som er der, kan hentes ut.

– Tror det er et valgkamputspill

Lørdag fikk olje- og energiministeren omvisning hos Kirkenes-bedriften Kimek - der rundt halvparten av de 180 ansatte jobber kontinuerlig innen olje- og gass.

Kimek-direktør Greger Mannsverk mener uttalelser som Elvestuens skaper usikkerhet i bransjen - men lar seg ikke bekymre nevneverdig.

– Hvis det hadde kommet fra noen andre enn Elvestuen, hadde man kanskje lagt mer i det. Men jeg tror det var et valgkamputspill fra Venstre, og at det blir med det.

– Vi ønsker olje- og gassvirksomheten nordover og østover. Den følger golfstrømmen, og det kommer den til å gjøre selv om Elvestuen har lyst til å stoppe den, sier Mannsverk.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (t.v.) ble invitert til Kirkenes av det lokale partilaget til Frp. Her er han på besøk hos bedriften Kimek. – Kimek er et bevis på at en aktivitet på sokkel i Barentshavet skaper lokale ringvirkninger. Det bygger lokalsamfunnet, og det bygger Kirkenes, mener Freiberg. Foto: Erik Andreassen / NRK

– Ikke tatt stilling til forvaltningsplanen

Freiberg sier at arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet skal være ferdig neste år.

Den 25. konsesjonsrunden skal behandles av Stortinget i etterkant av dette.

– Enigheten dere hadde i regjeringsplattformen om bompengefinansiering var ikke til hinder for en høylytt krangel gjennom sommeren. I hvilken grad kan Venstre ta omkamp i spørsmålet om vern av Barentshavet?

– Jeg forholder meg til det som står i regjeringsplattformen, forvaltningsplanen for Barentshavet har verken Stortinget eller regjeringen tatt stilling til, svarer Freiberg.

