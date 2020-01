Ny lovendring tillater dobbelt statsborgerskap: Etter 18 år i Norge kan Yana få norsk pass

– Jeg har endelig bestemt meg for å bli norsk statsborger på samme nivå som jeg er statsborger i Russland, sier Yana Yanovskaya.

Lovendringen som trådte i kraft 1. januar betyr at vil det være mulig for nordmenn å beholde det norske passet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land.

Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske.

Russiske Yana Yanovskaya planlegger å gjøre nettopp det.

1. januar ble det lov med dobbelt statsborgerskap i Norge. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Utfordrende

Yanovskaya er opprinnelig fra Murmansk, men flyttet til Norge sammen med sin mor på begynnelsen av 2000-tallet.

Til tross for at hun har etablert seg i Sør-Varanger, har det hittil ikke vært et alternativ å søke om å bli norsk statsborger. For da måtte hun ha gitt opp sitt russiske statsborgerskap.

– Vi russere er veldig patriotiske. Vi er veldig knyttet til landet vårt, selv om vi bor og bosetter oss andre steder. Det kan være Norge, eller hvor som helst i verden.

I tillegg til patriotismen, er det praktiske årsaker til at Yana Yanovskaya har foretrukket å beholde sitt russiske statsborgerskap.

I Russland må man nemlig vise fram passet sitt på mange offentlige og private steder for å legitimere seg.

Siri Gåsmyr Staalesen (Ap) mener at det er de svakeste i samfunnet som kan bli den store taperen med den nye lovendringen. Foto: Arbeiderpartiet

De mest sårbare i samfunnet blir taperne

Integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Siri Gåsemyr Staalesen, forstår at dobbelt statsborgerskap er positivt for mange, men at det er den svakeste gruppen i samfunnet som kan bli rammet av den nye lovendringen.

– Sårbare kvinner som ikke har en sterk stemme i offentligheten roper ikke like høyt, og de kan få problemer når de ber om konsulær bistand i utlandet, sier Gåsemyr Staalesen.

Det kan medføre til flere jenter kan tvangsgiftet bort, uten å få mulighet til bistand fra norske myndigheter.

– Utenriksdepartementet har opplyst oss at det kan være vanskelig å bistå folk i et land de selv er statsborger i, sier stortingspolitikeren.

Endret loven

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, er imidlertid svært fornøyd med lovendringen.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen fikk flertall for muligheten til dobbelt statsborgerskap. Det vil innebære at norsk lov også følger samfunnsutviklingen, der mange har tilknytning til mer enn ett land.

Det har vært mulig for noen å få dobbelt statsborgerskap, også før lovendringen. Fram til barn fyller 18, kunne de beholde statsborgerskap fra foreldrene sine. Blant voksne har det vært gjort unntak for innvandrere fra enkelte land.

Kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner, sier det er vanskelig å si hvor mange det vil være, men det blir en økning i antallet som vil søke om dobbelt statsborgerskap. Foto: Marte Garmann

– Med den endringen vi nå får på plass blir det likebehandling og rettferdighet, og vi sørger for at norsk lov også følger utviklingen i andre europeiske land, sier Sanner.

Nye nordmenn

Alle nordiske land, og nesten alle land i EU, tillater dobbelt statsborgerskap. Sanner tror at det vil bli en økning i antall søknader om statsborgerskap i Norge.

– Da vi hadde loven ute på høring, viste UDI til at det var over 50.000 personer i Norge som fyller krav om å ha bodd lenge nok i Norge til for å få norsk statsborgerskap.

Selv om loven allerede har trådt i kraft, anbefaler Utlendingsdirektoratet å vente med å søke om dobbelt statsborgerskap til 3. februar 2020.

– Da vil det komme nye søknadsskjemaer som er enklere å fylle ut, forklarer kommunikasjonsrådgiver Tom Christer Ruud.