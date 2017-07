Ny avtale mellom Norge og Finland: Kollaps for lakseturisme i Tana

– Folk skal også leve, ikke bare laksen, sier hotelleier Raimo Hekkanen.

Hotelleier Raimo Hekkanen står ved elvebredden til Nåjokki, som Tanaelva heter her. Sola skinner. Det er midt i ferietida. Likevel ligger de fem elevbåtene til familien på land.

– Vanligvis leier vi ut 10 til 15 båter hver dag. I år har vi bare to båter som er klargjort her ved bredden. Det er egentlig ikke nok etterspørsel etter de to heller. Det er for få fiskekort til salgs.

STILLE: Normalt har bedriften leid ut mellom 10 og 15 båter hver dag. Nå er det litt belegg på to klargjorte båter. Foto: Sidsel Vik

Raimo Hekkanen og familien driver hotell og hytteutleie i Nuorgam på finsk side av Tanaelva.

Velger bort Tana

Mange av gjestene som besøker familiebedriften sommerstid har et sterkt ønske om å fiske laks i elva.

Mellom 50 og 70 prosent av de faste fisketuristene har i år valgt andre steder å feriere fordi de ikke får kjøpt fiskekort, forteller Hekkanen.

Tidligere ble solgt nærmere 30 000 kort i Finland. Nå selges det 11 000 kort i Finland og 11 000 kort i Norge.

Hekkanen mener endringene i regelverket har vært for omfattende.

– Det er bra at vi prøver å redde laksen i elva. Men det ble gjort for mange endringer samtidig. Prisene er gått opp, det er innført mange begrensninger i fisketid samt det er redusert antall kort.

– Og det viktigste av alt er at nå må du kjøpe kort i forkant. Det er masse folk som kommer som ikke får fiske.

Forhandlingene mellom Finland og Norge for å få til en avtale tok mange år.

Raimo Hekkanen så tidlig hvilke konsekvenser dette ville kunne få for hans bedrift.

IKKE GJESTER: Mange dager har Santerri Hekkanen lite besøk i restauranten. Foto: Sidsel Vik

Måtte legge om driften

Han forstod at skulle familiebedriften overleve måtte de ha mer å tilby gjestene sine.

I dag tilbys helårsturisme med nordlysopplevelser, hundekjøring og krabbefiske i samarbeid med norske aktører. Likevel er han bekymret for framtida

– Ja, vi har jo restaurant der fisketuristene tidligere spiste lunsj, middag og andre måltider. Nå er den nesten tom nesten hver dag. Det er vanskelig for oss. Det er enda vanskeligere for andre bedrifter som bare driver med fisketurisme.

På norsk side har mange vært kritisk til at de finske hytteeiere etter deres mening får tilnærmet like rettigheter som lokalbefolkningen.

Hekkanen sier han får mange tilbakemeldinger fra de finske hytteeiere som heller ikke er fornøyd med de nye reglene. Mange ønsker nå å selge hyttene sine.