Norske Sunniva jobbet på «Game of Thrones»: – Utrolig utmattende, men veldig lærerikt

– Jeg kan komme og koke kaffe, jeg kan være sjåfør, jeg kan gjøre hva som helst – det hadde bare vært så fett å få jobbe litt på «Game of Thrones»!

Dette var innstillingen til Sunniva Sollied Møller, som etter mange år med masing endelig klarte å kapre en jobb på settet til verdens største TV-serie. En jobb nok mange misunner henne.

– Jeg har vært fan siden første sesong kom, jeg har lest alle bøkene og er supernerd, sier Sunniva.

Alta-jenta har i flere år har jobbet med film og TV i Norge. Da hun jobbet på innspillingen av Tommy Wirkolas film «Død Snø 2» på Island, ble hun kjent med flere som tidligere har jobbet på «Game of Thrones».

Seriens siste sesong skulle bli mer spektakulær enn noensinne, og da var Sunniva fra Alta så heldig at hun fikk jobb på settet – mellom drager, ulver, statister og superstjerner. Foto: Skjermdump/HBO

Vennskap ble knyttet og da siste sesong av den populære TV-serien skulle spilles inn, var behovet for folk stort, siden den skulle være større og heftigere enn tidligere sesonger. Så Sunniva ble kontaktet.

– Moralen er litt at man må oppføre seg fint på jobb og ivareta gode kontakter, for det førte til slutt til en jobb på «Game of Thrones», sier Sunniva.

Oppdraget innebar at hun måtte flytte til Irland i seks måneder.

– Jeg turte lenge ikke si det til noen – ikke før etter at jeg flyttet til Belfast. Jeg var redd for at det ikke skulle bli noe av.

Viddene ved Belfast, hvor Sunniva var så heldig å jobbe da «Game of Thrones» ble spilt inn. Foto: Espen Aas / NRK

Ansvar for flere hundre statister

Men jobbing ble det for Sunniva, og ikke som kaffekoker. Hun ble innspillingsassistent, med ansvar for statister på sett.

– I de store scenene hvor de forbereder seg til kamp, så er jeg en av dem som har instruert hva alle menneskene i bakgrunnen skal gjøre, sier Sunniva.

Hun måtte også passe på at de kom seg igjennom sminke, kostyme og eventuelt våpensmia før de var klare for opptak.

– Vi hadde daglig flere hundre statister inne, og maskineriet som må til for å få alt på plass er svært, forteller Sunniva.

– Alle avdelingene leverer enormt hver dag, det er helt utrolig å følge med på. Det var en utrolig utmattende og slitsom jobb, men veldig lærerikt.

Det krever mange statister i hver eneste kampscene i «Game of Thrones», og det var disse Sunniva hadde ansvar for. Om hun fikk møte Nicolaj Coster-Waldau (bildet), som spiller Jamie Lannister, kan hun dessverre ikke avsløre – fordi det kan røpe noe av handlingen. Foto: Macall B. Polay / AP

Taushetsplikt

Mye hemmelighetshold rundt serien og taushetsplikt gjør at Sunniva verken da og nå kan fortelle så mye om hva som skjedde under innspillingen.

Hun må passe på å ikke si noe som kan avsløre handlingen eller gir hint om hva som kommer til å skje.

Hun kan heller ikke si hvem hun har møtt av skuespillerne – noe som har vært vanskelig, siden mange har vært nysgjerrige på akkurat det. Men hun kan i det minste bekrefte at hun fikk møte en av seriens største stjerner: Kit Harington, som spiller Jon Snow i serien.

– Han har veldig hyggelig, sier hun, men vil ikke røpe noe mer.

Veldig mange har lurt på hvem av skuespillerne Sunniva fikk møte mens hun jobbet med «Game of Thrones». Den eneste hun kan fortelle NRK om at hun møtte, er Kit Harington som spiller Jon Snow. Foto: HBO

Det var veldig strengt rundt innspillingen, og Sunniva forteller at hun aldri fikk se manus og det ble sett på som veldig alvorlig å miste en dagsplan som inneholdt informasjon om innspillingen.

– Alle dokumenter ble printet ut med navnet ditt på, slik at det skulle være mulighet til å finne ut hvem som stod bak, om noe skulle bli lekket, sier Sunniva.

Ellers var det veldig god stemning på settet, og alle skuespillerne og de andre i teamet var veldig imøtekommende og hyggelige. De jobbet som oftest tolv timers dager og da ble samholdet helt spesielt.

– De har jo holdt på med dette i noen år og blitt som en stor familie. Det blir en slags kultur som vokser frem, sier Sunniva.

– Det er viktig å ha det hyggelig på jobb, spesielt når man jobber så lange dager. Man ville antageligvis ikke holdt ut dersom det ikke var hyggelig på jobb.