Norsk-russisk skole på klassetur

– Russland er definitivt et spennende land, og en nabo vi egentlig vet veldig lite om. Derfor dro jeg på utveksling hit, sier Ida Gohar Fosse. Hun tar siste året på videregående skole i Murmansk.

Klassen hennes består av nordmenn og russere.

– Alle i Russland elsker «Skam». Jeg husker at jeg så på serien og at de snakket veldig fint. Da tenkte jeg at jeg må lære meg dette språket, forteller klassekameraten Daniil Smetanin.

Alle hadde sine grunner til å søke om opptak på norsk-russisk skole, men elevene er helt enige på ett punkt: Norge og Russland trenger mer samarbeid.

– Det er jo en selvfølge når vi er naboland. Naboer trenger å ha en god dialog, sier Smetanin.

Mistroiske naboer

Forholdet mellom Norge og Russland har surnet over de siste årene. I 2010 signerte landene en avtale som gav grenseboere rett til visumfri ferdsel i nord. Planen var å utvide avtalen til å gjelde flere innbyggere.

Etter Russlands fremtreden på Krim-halvøya, har fokuset skiftet over til militær opprustning, sanksjoner, spionanklager og rettssaker.

– Etter å ha bodd snart ett år i Murmansk, merker man effekten av det. Vi trenger å få opp de gode avtalene vi hadde tidligere. Det er viktig for nordområdene. Dessverre virker forholdet mellom Norge og Russland akkurat nå ganske dødt, sier elev Hedin Ragnfred Indregård.

Heldigvis legges det en del arbeid og penger i gjenopplivning.

Hedin Ragnfred Indregård tar siste året på videregående skole i Russland. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Suksesshistorie

Norge, Finland, Sverige og Russland forsøker å beholde vennskapet i nord – litt på siden av den såkalte storpolitikken. Det er kjent som Barentssamarbeidet, og Norge har anslagsvis bevilget minst 750 millioner kroner til dette i løpet av de siste 25 år. Her spiller den norsk-russiske skolen en viktig rolle.

Mens flere norske bedrifter har blitt nødt til å forlate Russland de siste årene, har skolen uteksaminert elever siden 2008. Det er lang levetid for et norsk-russisk samarbeidsprosjekt.

Flere håper at det skal bære frukter i fremtiden også.

Klassen besøker blant annet et nyåpnet museum for patriotisk historie i St. Petersburg. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Den norsk-russiske skolen trekkes ofte frem som en suksesshistorie fra Barentssamarbeidet.

– Jeg liker å si at vi utdanner brobyggere, forteller Øyvind Bockalie. Han leder den norsk-russiske skolen i Murmansk.

Skolens tidligere elever har fått jobber hvor deres erfaring er relevant. Noen jobber innenfor norsk-russiske relasjoner, og man har grunn til å tro at de skal bli flere, sier han.

Øyvind Bockalie (i midtgangen) er fagleder ved norsk-russisk skole i Murmansk. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Engasjert ungdom

Gjengen som møter NRK i Russland er i alle fall engasjert. Når de ikke leker med mobilene sine, diskuterer de blant annet Jens Stoltenbergs siste Nato-tale og betydningen av Erna Solbergs møte med Vladimir Putin.

– Vi diskuterer ofte politikk og samfunn i både Norge og Russland, og samspillet mellom dem. Det hadde vært rart å ikke ville forstå disse tingene, sier Ekaterina Malysheva.

Hun har vært innom tanken på å studere videre i Norge. De russiske elevene får anledning til å gjøre det etter ett år på den norsk-russiske skolen.

Klassevenninnen Ida Gohar Fosse håper også på å fortsette i det norsk-russiske sporet.

– Veldig mange av de fordommene jeg hadde mot Russland har blitt helt forkastet, sier hun, og legger til:

– Vi er ikke så mange elever, men jeg tror kanskje at den kunnskapen vi har om Russland i fremtiden kan bidra til å styrke norsk-russisk samarbeid.