Norsk næringslivsleder gir opp kampen mot russisk utvisningsvedtak

Han fulgte norske myndigheters oppfordring om å etablere seg i Russland. Bedriften fikk offentlig støtte og ble brukt av tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og andre som et eksempel på et vellykka Barentssamarbeid.

– Han er feig

Atle Berge er svært kritisk til utenriksminister Børge Brendes håndtering av saken.

– Han er feig. Han har fått veldig mye kritikk for dette. Det vet han. Og han snakker bare om folkeretten og folkeretten igjen, sier Atle Berge.

24. mai for et år sia ble en dramatisk dag for Berge. Da ble han anholdt av den russiske sikkerhetstjenesten, FSB, i Murmansk sentrum og anklaga for spionasje. Vel en måned etterpå ble han kjent med at han var utvist fra Russland i ti år.

Ølen Betong i Murmansk har hatt store oppdrag blant annet for russisk oljeindustri. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Gir opp kampen

I over et år har han han slåss for å komme tilbake til bedriften han har bygd opp. Ølen Betong har hatt store oppdrag for russisk oljeindustri. Nå har Berge gitt opp håpet.

– En ting er at jeg er utestengt i ti år. En annen ting er at jeg ikke aner hvorfor, sier han.

Det siste året har Berge styrt betongfabrikken fra Ryfylke i Rogaland, men en russer skal nå etter planen overta som direktør. Flere russiske selskaper er aktuelle for å kjøpe anlegget som til tider har hatt over ett hundre ansatte.

– Et dårlig signal

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen misliker sterkt den siste utviklinga:

– Ølen Betong og Atle Berge har jo vært et eksempel på hvordan man skal etablere seg. De har jobba systematisk og fått til veldig mye i Murmansk. De har hatt store leveranser av betong til utbygginga på Jamal. Så at Ølen Betong og Atle Berge gir opp, er ikke noe godt signal.

Atle Berges fabrikk har til tider hatt mer enn hundre ansatte. Foto: Bård Wormdal / NRK

På høyt nivå

Det har ikke vært mulig å få utenriksminister Børge Brende i tale om saken. Men kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet understreker at departementet har vært opptatt av å finne ei løsning.

– Vi har blant anna sørga for å ta opp saken på høyt politisk nivå i Russland, sier Andersen.

– Atle Berge mener det kunne bidratt til ei løsning på utvisningssaken om han hadde fått et møte med Børge Brende. Hvorfor har ikke det skjedd?

– Jeg tror ikke det er det avgjørende i denne saken. Utenriksministeren er godt informert om dette, og han har jo personlig tatt opp saken med utenriksminister Lavrov. Nå har det av praktiske årsaker vært statssekretær Marit Berger Røsland som har møtt Berge, sier Frode Overland Andersen.

