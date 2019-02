Norge får refs av NOAS og Helsingforskomiteen

– Norske myndigheter må slutte å se på Russland som et trygt tredjeland, sier Inna Sangadzhijeva, som sitter i menneskerettighetsorganisasjonen Helsingforskomiteen.

Tirsdag denne uken presenterer Helsingforskomiteen og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) sine rapporter etter asylkaoset på Storskog i Finnmark i 2015.

De har sett nærmere på hendelsene for tre år siden, da 5.464 personer krysset den norsk-russiske grensa i Sør-Varanger og ba om asyl i Norge.

For å stanse den store strømmen av immigranter og flyktninger innførte Norge den såkalte Storskog-instruksen, som sa at ingen fikk passere grensen uten gyldig visum til Schengen-land. De ble stanset allerede på den russiske grensestasjonen.

Flyktningene fikk dermed ikke anledning til å søke asyl i Norge, og mange av de som hadde klart å passere ble sendt tilbake til Russland som et tredjeland, uten å få sine asylsøknader vurdert.

Dette grepet får sterk kritikk i rapportene.

– I samarbeid med russisk side har Norge i praksis avskaffet asylinstituttet ved Schengens yttergrense i nord, sier juridisk rådgiver i NOAS, Marek Linha.

NOAS mener at løsningen på asylkrisen på Storskog fratar flyktninger muligheten til å søke asyl i et trygt land. Foto: KRISTIAN SØNVISEN BYE / NRK

Stopper asylsøkerne i Russland

Avtalen som Norge har inngått med Russland for å stoppe et nytt asylkaos på Storskog er i gråsonen i henhold til FNs flyktningkonvensjon.

NOAS skriver i sin rapport at ingen i realiteten har muligheten til å søke asyl i Norge ved grenseovergangen i Øst-Finnmark.

– Personer som ikke har tillatelse til å komme til Norge blir stoppet av russiske grensevakter. De kommer dermed ikke innenfor norsk juristiksjon, og dermed kan Norge si at de ikke har ansvar for disse menneskene, sier Marek Linha.

Den juridiske rådgiveren mener at det er svært uheldig om alle land løser denne typen flyktningutfordringer på samme måte.

– Det betyr at ingen kan søke om asyl i land hvor det er trygt.

I rapportene anbefaler Helsingforskomiteen og NOAS blant annet derfor at Storskog-instruksen trekkes tilbake.

Russland blir av Helsingforskomiteen betegnet som en autoritær stat. Her fra Storskog grensestasjon i Finnmark. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Russland totalitært styre

Ifølge Inna Sangadzhijeva i Helsingforskomiteen er det svært uheldig at Russland er stoppestedet for dem som søker asyl. Hun opplyser at Russland siden 90-tallet kun har gitt asyl til 590 personer.

I rapporten som er utarbeidet blir det også påpekt at Russland ikke er et trygt land for asylsøkere.

– Russland er et autoritært styre. Det russiske systemet er både korrupt og politisk styrt. Russland selv er et asylproduserende land, sier Sangadzhijeva.

– Det betyr at russiske statsborgere selv flykter fra Russland for å få asyl.

Skuffet over norske myndigheter

Asylaktivist Merete Nordhus fra Kirkenes mener rapporten gir svar på det de har sagt hele tiden – at Russland ikke er et trygt tredjeland.

Merete Nordhus fra Kirkenes ble arrestert da hun ville hjelpe en syrisk barnefamilie som skulle sendes tilbake til Russland i 2015. Foto: Amund Trellevik/NRK

Nordhus ble selv arrestert da hun ville hjelpe en syrisk barnefamilie som skulle sendes tilbake til Russland etter å ha kommet over grensa på Storskog.

– Folk har krav på å få behandlet asylsøknaden i Norge, men de har gjort det fysisk umulig å komme den veien nå, sier Nordhus, som har hatt kontakt med den syriske familien etter at de ble sendt tilbake.

– Det var veldig traumatisk for dem.

Justisdepartementet har fått anledning til å svare på kritikken fra NOAS og Helsingforskomiteen, men har etter flere henvendelser ikke kommet med noen tilbakemelding til NRK.