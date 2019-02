Nordkapp Venstre donerte bort partikassa og gikk over til Senterpartiet

I en rekke interne brev får Venstre-leder Trine Skei Grande kritikk fra sine egne for dårlig distriktspolitikk og for at hun har «mistet fotfestet». Overfor Dagbladet sier hun at det likevel ikke er aktuelt for henne å vurdere sin posisjon som partileder.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK