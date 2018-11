Nettside inspirerer ungdom til å arrangere slåsskamper

– Det er som en oppdatert Jackass på sosiale medier og Youtube, sier Kaja Kristensen om nettsiden Worldstarhiphop.com som inspirerer ungdommer til å bruke vold.

Som leder ved Ungdommens Hus i Alta har hun daglig omgang med ungdommer.

På nettsiden legges det ut videoer fra drøye hendelser. Slåssing er en stor del av fenomenet, men også videoer av seksuell trakassering og rasisme.

Den siste tiden har Alta opplevd flere episoder hvor ungdommer har planlagt slåsskamp via sosiale medier, for deretter å legge ut videoer selv.

Kristensen sier at ungdommene blir tydelig inspirert av internettsiden.

ALT SOM ER DRØYT: Leder ved ungdommens hus i Alta sier at nettstedet er populært for ungdom. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– I tillegg til vold, så kan videoer av personer som er filmet upassende eller generelle slemme hendelser legges ut. Publiseringene skal være mest mulig grenseoverskridende, sier Kristensen.

70 saker på ungdom under 18 år

– Vi jobber med flere saker som er tilknyttet videoene i Alta, sier politioverbetjent og seksjonsleder ved Alta lensmannskontor, Svein Tore Nilsen.

Han synes det er vanskelig å gi et konkret tall på hvor mange av sakene som knytter seg direkte mot videoene. Men så langt i 2018 har politiet i Alta 70 saker på personer under 18 år.

BEKYMRET: Politioverbetjent og seksjonsleder ved Alta lensmannskontor, Svein Tore Nilsen er bekymret. Politiet behandler 70 saker hvor personer under 18 år er involvert. Foto: Erik Lieungh

– Det er en svært uheldig trend. Jeg tror ikke unge mennesker forstår konsekvensene av slike hendelser. Det som legges ut på nett blir der for alltid – da kan det få konsekvenser senere i livet, sier politioverbetjenten som er overrasket over hvor lite de unge tenker på egen fremtid.

Han sier politiet trenger hjelp fra foreldre, kommunen og de som møter ungdommene utenfor skoletiden for å håndtere denne situasjonen.

Tror ikke foreldre har oversikt

Berit Skog, førsteamanuensis emerita ved NTNU, er ekspert på unges bruk av sosiale medier.

Hun kjenner ikke til nettsiden Worldstarhiphop.com, men hun har likevel merket seg denne trenden blant unge.

– Videoer med slåssing er blitt en trend som utvikler seg i sosiale medier. Det er typisk trender å vise noe nytt, og ungdommene får en mulighet til å vise at de følger trenden, sier eksperten.

SOSIALE MEDIER INSPIRERER: Ekspert i sosiale medier, Berit Skog, tror man kan plukke opp slag som man har sett på internett og benytte de i egen slåsskamp. Foto: Privat

Skog synes trenden minner om «blikking» fra tidligere i høst. Den innebar at noen ble fornærmet av blikket noen la på dem. Det førte til slåssing som ble filmet og lagt ut på internett.

– Sosiale medier er en arena for å rekruttere noen til de interessene man selv har, sier Skog.

Kaja Kristensen tror ikke foreldrene har kontroll på hva barna deres inspireres av.

– Jeg tror ikke foreldre har oversikt – det kommer de aldri til å få.

Nettsidens retningslinjer oppgir at de kun er til for de over 18 år. Men det kreves ingen legitimering eller godkjennelse for å gå inn på siden.