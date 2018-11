Naturvernere mener politiet bør granske Truls og Hellstrøm

– Det er et paradoks at Eyvind Hellstrøm snakker om hvor fantastiske omgivelser Finnmark har å tilby, samtidig som de holder på å rasere dem, sier Farid Shariati, talsperson for Miljøpartiet De Grønne i Finnmark.

Han ble provosert av forrige avsnitt i TV 2-serien «Truls à la Hellstrøm».

I episoden har programleder Truls Svendsen og mesterkokk Eyvind Hellstrøm reist til Finnmark for å bli bedre kjent med samisk kultur og reindrift, og de får være med Finnmark Rein på reinsanking i Varangerhalvøya nasjonalpark.

I løpet av seansen kjører mesterkokk Eyvind Hellstrøm en ATV rett i ei myr, etter å ha fått instruksjoner om det motsatte. Det blir dype spor i myra.

Slik så det ut i myra etter at ATV'en ble dratt opp. Foto: Skjermdump / TV 2

Det er nettopp for å unngå slike situasjoner og bevare naturen at det egentlig ikke er lov med motorferdsel i utmark. Reindriftssamene har spesialdispensasjon, og det var denne TV 2 fikk kjøre under, fordi de var med reindrifta på jobb.

Shariati mener det er et misbruk av samenes spesielle rettigheter når de endte opp med «å kjøre tulling på vidda» på denne måten.

– Hvis hensikten var å vise fram hvordan reindrifta gjeter sin rein, kunne man gjort det på andre måter enn å gi en bil til to amatører, sier han.

– Dette gjorde man kun fordi det hadde underholdningsverdi. Det ser man når TV 2 velger å markedsføre seg med dette klippet.

Shariati henviser til at TV 2 i promoteringen av akkurat denne episoden har klippet ut denne situasjonen som en komisk teaser på Facebook:

Greit å ha en å skylde på når man driter seg ut 😂 Vi tar turen til Finnmark i kveld! Kl 20:00 på TV 2 🙌 Publisert av Truls à la Hellstrøm Onsdag 14. november 2018

Tar lang tid å lege sårene

Også leder for Naturvernforbundet i Finnmark, Leif Wasskog, reagerer. Han kaller episoden for direkte skandaløs.

– Dette er sårbar natur, og når man kjører på denne måten i en myr, så kan jeg ikke si det er annet enn respektløst, sier han.

– Det tar ti år å lege sånne sår, og kanskje leges de aldri. Derfor er det strengt regelverk rundt dette.

Talsperson for MDG i Finnmark, Farid Shariati, mener økosystemet i myra ødelegges av å kjøre ATV på denne måten. Et økosystem han påpeker er viktig for dyre- og insektslivet i naturen. Foto: MDG

Wasskog mener en må vurdere lovligheten av det som er gjort av TV-teamet, og Shariati mener Fylkesmannen eller politiet bør se nærmere på saken.

– En bør spørre seg om dette hadde vært greit om det ikke var underholdning. Om det bare hadde vært to venner som hadde lekt seg i utmarka – hadde det vært greit da? Sannsynligvis ikke, sier han.

– Hvis det ikke hadde vært det, så synes jeg ikke det skal være det for TV 2 heller. Loven må være lik for alle.

Krav om aktsomhet

I henhold til naturmangfoldsloven skal enhver «opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet».

Miljøvernsjef Bente Christiansen hos Fylkesmannen i Finnmark henviser til dette aktsomhetskravet.

– Det så ikke ut som det var så stor aktsomhet her. Det er viktig å ta selvstendig ansvar for å ta seg hensynsfullt fram, sier hun.

Politioverbetjent i reinpolitiet, Inger Anita Øvregård, sier hun ikke har sett episoden selv og ønsker derfor ikke å kommentere, men hun viser til at de fleste generelt viser aktsomhet når det gjelder å lage spor eller skader i terrenget ved bruk av kjøretøy på barmark.

ATV'en på vei mot myra på Varangerhalvøya i Øst-Finnmark. Foto: Skjermdump / TV 2

– Feil kan skje

Eyvind Hellstrøm, som kjørte ATV'en, ønsker ikke å kommentere saken. TV 2 viser til daglig leder for Finnmark Rein, Are Smuk Figved.

Han avviser kritikken, og sier at dette var et uhell.

– Å rette kritikken mot TV 2 blir helt feil, for de var med oss på jobb. Det kunne vært hvem som helst. Det hender også at reindriftsutøvere kjører steder hvor de ikke skal kjøre, sier han.

– Hvis du skal bli reindriftsutøver må du begynne et sted, og da kan feil skje.

Han kaller kritikken for respektløs, og poengterer at reindrifta er opptatt av å ivareta naturen – spesielt i dette området på Varangerhalvøya. Han mener det er synd at det er her fokuset skal ligge etter et TV-program som har forsøkt å løfte reindrifta.

At TV 2 har dratt fram akkurat denne episoden i promoteringen av programmet, skjønner Figved godt.

– Selv om det ikke var meningen, så var det jo komisk.