Nabo først på drapsstedet: – De ba om hjelp

Stian Rasmussen bor i nabohuset til der det tirsdag kveld gikk en drapsalarm. En mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal sosialbolig. Mannen skal ha blitt knivstukket av en 31 år gammel mann. Begge de involverte er kjent for politiet fra før.

Rasmussen var den første personen på åstedet.

– Rundt firetiden kom det en mann og banket på og ba om hjelp fordi det lå en mann skadd. Vi gikk over sammen og ringte nødnummeret, men da var de allerede varslet.

Rasmussen beskriver siktede som en hyggelig person.

– Jeg har gått i klasse med han, eller han gikk et trinn over. Han som person har jeg ingenting negativt å si noe om. Han er en fin gutt.

Rasmussen forteller at han er preget etter gårsdagens hendelse.

– Det går fint, men jeg kjenner på kroppen at det var en hard dag i går med mange timer med avhør. Men det går fint etter forholdene.

Ifølge etterforskningsleder er det fortsatt for tidlig å si noe om motiv eller årsak til hendelsen. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Lokalsamfunn i sorg

Porsanger er en liten kommune i Finnmark med 4000 innbyggere. Tirsdag kveld samlet flere seg i åpen kirke i Lakselv, og på sosiale medier minnes lokalsamfunnet avdøde. Drapet påvirker alle.

– Lakselv er en liten plass, så det har nok kommet som et sjokk på folk at dette har skjedd her i lille Lakselv, sa Arne Skare, sogneprest i Porsanger til NRK tirsdag kveld.

I en lokal Facebook-gruppe viser lokalsamfunnet sin støtte i form av kommentarer med hjerter.

Tiltalt for vold og hasjdyrking

Den drapssiktede 31-åringen er allerede tiltalt for vold mot tre personer. En straffesak mot ham var berammet for Indre Finnmark tingrett i januar neste år.

Ifølge tiltalen slo han flere ganger en kvinne i ansiktet med flat eller knyttet hånd i februar.

I august slo han en kvinne og en mann i ansiktet med knyttneven.

Tiltalen omfatter også dyrking av cannabisplanter hjemme hos mannen. I september i fjor ble det beslaglagt nærmere 30 hasjplanter og tørket cannabis. Beslaget utgjorde til sammen 673 gram tørket cannabis.

Et snaut halvår senere ble det gjort et nytt beslag av samme type, denne gang av 117 gram hasj.

Politiet rykket ut med alle tilgjengelige mannskaper til adressen mannen i 40-årene ble funnet på. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Forsvarer på vei til Finnmark

Den siktede vil fremstilles for varetekt i Alta tingrett torsdag. Politiet vil be om fire ukers varetektsfengsling, med to uker brev- og besøksforbud.

Forsvarer Marius Ihlebæk var allerede oppnevnt som forsvarer for de tidligere forholdene han er tiltalt for. Han forteller at han kun har hatt en innledende samtale med siktede tirsdag kveld, men at et avhør vil finne sted så fort han er på plass i Finnmark.

– Jeg er i løpende dialog med politiet om et avhør. Det avhøret er planlagt å bli avholdt i kveld, når jeg kommer opp til Nord-Norge.

– Hvordan stiller han seg til spørsmålet om straffskyld?

– Vi har ikke tatt stilling til det, det får vi ta på et senere tidspunkt.

Ihlebæk vil ikke gå inn på detaljer i samtalen, men forteller at han ikke har noen opplysninger om at siktede ikke skal være i god helsetilstand.

Krimteknisk er på stedet for å sikre spor. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Pårørende ikke varslet

Politiet opplyser også om at avhør vil finne sted onsdag kveld, med forsvarer. Etterforskningsleder Steffen Andreassen forteller at de er i gang med etterforskningen.

– Etterforskningen er godt i gang. Vi har avhørt flere vitner, samt gjort tekniske undersøkelser på åstedet.

Politiet har kontroll på det antatte drapsvåpenet, og det vil bli sendt inn til analyse.

Den avdøde mannen er av utenlandsk opprinnelse, og politiet har ennå ikke fått varslet de pårørende.

Avdøde vil bli sendt til obduksjon i løpet av dagen.